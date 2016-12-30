Mersin'de yaÅŸanan sel faciasÄ± genÃ§ Ã§iftin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep oldu

Mersin'de sel sularÄ±na kapÄ±lÄ±p hayatÄ±nÄ± kaybeden ve cesetleri farklÄ± yerlerde bulunan 2 kiÅŸinin Serkan GenÃ§ ve eÅŸi Fatma GenÃ§ olduÄŸu belirlendi. GenÃ§ Ã§iftin bebekleri aranÄ±yor.

Tüm yurtta, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olurken, Mersin'de ÅŸiddetli yaÄŸmurun neden olduÄŸu sel felaketini yaÅŸadÄ±. Mersin'de sel sularÄ±na kapÄ±lÄ±p hayatÄ±nÄ± kaybeden ve cesetleri farklÄ± yerlerde bulunan iki kiÅŸinin Serkan Genç ve eÅŸi Fatma Genç olduÄŸu belirlendi. Serkan Genç'in kardeÅŸi Naci Genç'in, aÄŸabeyinin ve yengesinin cesetlerini, polis tarafÄ±ndan gösterilen fotoÄŸraflardan teÅŸhis ettiÄŸi belirtildi.

258 SU BASKINI MEYDANA GELDÄ°

Sel sularÄ±na kapÄ±lan Serkan Genç ve eÅŸi Fatma Genç çifti boÄŸularak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Fatma Genç'in babasÄ± Ali KÄ±rmÄ±zÄ±, her sabah kÄ±zÄ± ile damadÄ±nÄ±n dere yataÄŸÄ±ndaki köprüden geçtiÄŸini belirterek, 3 yaÅŸÄ±ndaki torunu Miray ile araçtaki bir kadÄ±nÄ±n da kayÄ±p olduÄŸunu söyledi. Özçekim yaparken denize düÅŸtüÄŸü iddia edilen bir kiÅŸi de kayboldu.Mersin'de gece yarÄ±sÄ± baÅŸlayan yaÄŸÄ±ÅŸ dün sabah etkili bir ÅŸekilde devam etti. Sabah okula ve iÅŸe gitmek isteyenler güç anlar yaÅŸadÄ±. Birçok araç yollarÄ± kaplayan sel sularÄ±nda mahsur kaldÄ±.Mersin ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, kente 19 saatte metrekareye 155.8 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸtüÄŸü belirtildi. 258 su baskÄ±nÄ± olduÄŸu, 200 kiÅŸinin mahsur kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 27 trafik kazasÄ± meydana geldiÄŸi açÄ±klandÄ±. YeÅŸiltepe, BaharlÄ± ve Egemen köylerindeki çadÄ±rlarda kalan 700 Suriyeli mülteci tahliye edildi.

'ZORUNLU OLMADIKÇA DIÅžARI ÇIKMAYIN'

Meteoroloji yetkilileri, bugün öÄŸlene kadar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n devam edeceÄŸini bildirdi. Valilik, vatandaÅŸlarÄ±n zorunlu olmadÄ±kça bugün evlerinden çÄ±kmamalarÄ±nÄ± istedi. Selin etkili olduÄŸu ilçelerdeki tüm okullarda eÄŸitime ara verildi.

GENÇ ÇÄ°FT CAN VERDÄ° ÇOCUKLARI ARANIYOR

Mersin'de sel sularÄ±na kapÄ±lÄ±p hayatÄ±nÄ± kaybeden ve cesetleri farklÄ± yerlerde bulunan iki kiÅŸinin Serkan Genç ve eÅŸi Fatma Genç olduÄŸu belirlendi. Serkan Genç'in kardeÅŸi Naci Genç'in, aÄŸabeyinin ve yengesinin cesetlerini, polis tarafÄ±ndan gösterilen fotoÄŸraflardan teÅŸhis ettiÄŸi belirtildi.Naci Genç, aÄŸabeyi Serkan'Ä±n saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda eÅŸi Fatma, 2 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± Miray ve komÅŸularÄ± Sultan Uncu ile birlikte 33 PZ 644 plakalÄ± otomobille yola çÄ±ktÄ±klarÄ±, bir daha da kendilerinden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Otomobilin merkez Toroslar Ä°lçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde bulunan köprüden geçerken sel sularÄ±na kapÄ±lÄ±p köprüden düÅŸtüÄŸü deÄŸerlendirilirken, söz konusu yerde arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±.Genç çiftinin yakÄ±nlarÄ± cenazeleri teslim almak için iÅŸlemleri baÅŸlatÄ±rken, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri kayÄ±p olan Miray Genç ve Sultan Uncu'yu arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.