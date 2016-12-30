Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/12/2016 09:57

El Bab'da 16 askerin ÅŸehit olmasÄ±na neden olan DEAÅž saldÄ±rÄ±sÄ± ile bÃ¼yÃ¼k ÅŸÃ¼phe


El Bab'da 16 askerin ÅŸehit olmasÄ±yla ilgili DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristlerin TÃ¼rk askerlerinin yerini elleri ile koymuÅŸ gibi bulmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¼phe verici bulundu.

El Bab'da 16 askerin ÅŸehit olmasÄ±na neden olan DEAÅž saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili yapÄ±lan deÄŸerlendirmeler, bazÄ± soru iÅŸaretlerini de beraberinde getirdi. Ankara, askerlerin bulunduÄŸu yerin koordinatlarÄ±nÄ±n terör örgütüne verildiÄŸi ÅŸüphesini taÅŸÄ±yor.

ÅžÜPHELER ARTTI

SaldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu gün hava karlÄ±ydÄ± ve göz gözü görmüyordu. Güvenlik ve istihbarat birimlerinde, bu kadar kötü hava koÅŸullarÄ±nda birkaç metre ötesi bile zor görünürken DEAÅž'lÄ± teröristlerin askerlerimizin yerini elleri ile koymuÅŸ gibi bulmasÄ±nÄ± ÅŸüphe verici buldu.

"ASKERLERÄ°N YER BÄ°LGÄ°LERÄ° VERÄ°LDÄ°"

Güvenlik toplantÄ±larÄ±nda, "Bizim askerimiz araçlarÄ±n geldiÄŸini göremezken, DEAÅž'lÄ±lar nasÄ±l bu kadar rahat hedefi bulup saldÄ±rÄ± düzenleyebilir. Bunu yapabilmeleri teknik olarak imkânsÄ±z görünüyor" deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±. Ankara, tüm Türkiye'yi yasa boÄŸan saldÄ±rÄ±yÄ± DEAÅž'Ä±n tek baÅŸÄ±na gerçekleÅŸtirmediÄŸini, askerlerin yer bilgisinin, hatta koordinatlarÄ±nÄ±n teröristlere "birileri" tarafÄ±ndan iletildiÄŸi ÅŸüphesini taÅŸÄ±yor. 

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