KÃ¶y camisinden YPG bayraÄŸÄ± Ã¶rtÃ¼lÃ¼ tabut Ã§Ä±ktÄ±

Siirt'te yapÄ±lan PKK operasyonunda 2 muhtar ve 1 kÃ¶y imamÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, kÃ¶y camisinden YPG bayraklÄ± tabut Ã§Ä±ktÄ±.

Siirt'in Pervari ve Åžirvan ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 muhtar ve 1 köy imamÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 18 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°l jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nca bugün Åžirvan ve Pervari ilçeleri ile baÄŸlÄ± köylerinde 19 ayrÄ± adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 köy muhtarÄ± ve 1 köy imamÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

YPG BAYRAKLI TABUT

Åžüphelilerin ev ve iÅŸ yerlerinde yapÄ±lan aramalarda ise çok sayÄ±da örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Pervari ilçesine baÄŸlÄ± bir köyde camide yapÄ±lan aramada, üzerinde terör örgütü YPG bayraÄŸÄ± örtülü tabut bulundu. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda 2 kiÅŸinin de arandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

SIÄžINAKTA PATLAYICI YAPIMINDA KULLANILAN MALZEME BULUNDU

Eruh ilçesinde yapÄ±lan operasyonda ise bir sÄ±ÄŸÄ±nakta, Siirt-ÅžÄ±rnak karayoluna PKK'lÄ± teröristler tarafÄ±ndan tuzaklanmak için hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen patlayÄ±cÄ± malzeme ele geçirildi. Siirt ValiliÄŸi'nden konuyla ilgili yapÄ±lan açÄ±klamada, "SÄ±ÄŸÄ±nak içerisinde yapÄ±lan aramada, 11 adet 70 litrelik çöp kovasÄ± içerisinde 400 kilogram Amonyum nitrat gübre, 1 adet bidon içerisinde 50 metre bakÄ±r kablo, 1 adet el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± düzeneÄŸi haline getirilmiÅŸ piknik tüpü, 10 adet büyük pilden oluÅŸan ateÅŸleme düzeneÄŸi ele geçirilmiÅŸtir. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler olay yerinde imha edilmiÅŸtir. Olayla ilgili soruÅŸturma, Eruh Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.