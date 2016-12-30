Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/12/2016 10:53

Adana'da 600 polis DAEÅž operasyonu gerÃ§ekleÅŸtirdi


Adana'da TEM ekipleri tarafÄ±ndan DAEÅž operasyonu yapÄ±ldÄ±. 600 polis'le 40 adrese eÅŸ zamanlÄ± yapÄ±lan operasyonda 30 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Adana Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (TEM) ekipleri, 600 polis'le 40 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±. DEAÅž'a yönelik yürütülen operasyonda özel harekat ve polis helikopteri havadan destek verdi.

30 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, DEAÅž terör örgütü üyesi olduÄŸu iddia edilen 30 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±lar gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilmek üzere adli tÄ±p birimine getirildi. ZanlÄ±lar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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