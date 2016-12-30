Karda mahsur kalan ev hapsi mahkumu cezaevine girme korkusu yaÅŸÄ±yor

Bursa'da kar yÃ¼zÃ¼nden kapanan yolda mahsur kalan elektronik kelepÃ§eli ev hapsi mahkumu gence hapis yolu gÃ¶zÃ¼ktÃ¼.

Bursa'da kar yüzünden kapanan yolda mahsur kalan elektronik kelepçeli ev hapsi mahkumu genç hapse girebilir. AyaÄŸÄ±nda elektronik kelepçesi olan genç, beyaz kabusun maÄŸduru olduÄŸunu belirterek yetkililere seslendi.

HAPÄ°S KORKUSU YAÅžADI

Edinilen bilgiye göre, EskiÅŸehir'de yaÅŸayan ve hakkÄ±nda ev hapsi cezasÄ± bulunan 30 yaÅŸÄ±ndaki Olgun Özer, iÅŸ için gündüz saatlerinde Bursa'ya geldi. Elektronik kelepçe takÄ±lÄ± olan ve ev hapsi sebebiyle 22.00 ile 08.00 saatleri arasÄ±nda evinde olmasÄ± gereken Özer, Bursa Ankara yolu üzeri Mezitler bölgesinde TIR'larÄ±n kaymasÄ± ve buzlanma yüzünden kapanan yolda mahsur kaldÄ±. ZamanÄ±nda evde olmadÄ±ÄŸÄ± için tekrar hapse girme korkusu yaÅŸayan genç adam, çaresiz ÅŸekilde yetkililere seslendi.

"ÇARESÄ°ZÄ°M, NE YAPACAÄžIMI BÄ°LMÄ°YORUM"

3 yÄ±l önce yaralama suçundan cezaevine girdiÄŸini ve 2 yÄ±l hapis yattÄ±ktan sonra yeni çÄ±kan yasayla cezasÄ±nÄ±n 6 aylÄ±k ev hapsine çevrildiÄŸini belirten Olgun Özer, "Ayak bileÄŸime elektronik kelepçe takÄ±ldÄ±. Ev hapsi gereÄŸi saat 22.00 ile 08.00 arasÄ±nda evde olmam gerekiyordu. Bugün iÅŸim yüzünden Bursa'ya geldim. EskiÅŸehir'e zamanÄ±nda gidebilmek için Saat 17.00'de yola çÄ±ktÄ±m. Fakat Mezitler bölgesine geldiÄŸimde kar ve TIR'larÄ±n yoldan çÄ±kmasÄ± yüzünden trafikte mahsur kaldÄ±m. En yakÄ±n polis karakoluna giderek durumumu belgelemem gerektiÄŸini söylediler. Åžu an bunu yapmam imkansÄ±z. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ± bilemiyorum. Çaresizim" dedi.

18 AY HAPÄ°S YATABÄ°LÄ°R

ZamanÄ±nda evde olmamasÄ± halinde denetimli serbestlik yasasÄ± gereÄŸi 18 ay hapis yatacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Özer, "4 saattir burada bekliyoruz. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ± bilmiyorum. Durumumu nasÄ±l ispatlayacaÄŸÄ±m. Bu haber belki maÄŸduriyetimi ortaya koyacak, haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ± gösterecektir" diye konuÅŸtu.