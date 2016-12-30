Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/12/2016 11:42

TIR'da taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± uyuÅŸturucuyla yakalanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n o hareketleri yok artÄ±k dedirtti


Bursa'da uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ± TIR'da taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±yla yakalandÄ±, piÅŸkin hareketlerde bulunan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ konuÅŸmalarÄ±yla herkesi ÅŸok etti.

Bursa'da TIR'da taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± 114 kilogram uyuÅŸturucu ile yakalanan sürücü sevk edildiÄŸi mahkemece tutuklandÄ±. DiyarbakÄ±r'dan TIR'la getirdiÄŸi uyuÅŸturucu maddeyi ÅŸehir merkezine sokmak isterken gözaltÄ±na alÄ±nan sürücü gazetecilerin "Kime satacaktÄ±n?" sorusuna "Size getirdim. Neden almadÄ±nÄ±z?" ÅŸeklinde cevap verdi.

114 KÄ°LO ESRAR ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

Edinilen bilgiye göre, DiyarbakÄ±r'dan Ä°.D. (52) isimli kiÅŸinin yüklü miktarda uyuÅŸturucu madde getireceÄŸi bilgisini alan Bursa polisi ÅŸahsÄ± ve DiyarbakÄ±r'dan geldiÄŸi TIR'Ä± takibe aldÄ±. Merkez YÄ±ldÄ±rÄ±m ilçesi YiÄŸitler Mahallesi Kamyon GarajÄ±'nda operasyon düzenleyen narkotik ekipleri garaja giriÅŸ yapan Ä°.D. 'yi gözaltÄ±na aldÄ±. TIR'da yapÄ±lan aramada, çekici ve dorse kÄ±smÄ±na gizlenmiÅŸ yaklaÅŸÄ±k 114 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

"SÄ°ZE SATACAKTIM NEDEN ALMADINIZ?"

GözaltÄ±na alÄ±nan Ä°.D. sevk edildiÄŸi adli mercilerce tutuklanÄ±rken, emniyet çÄ±kÄ±ÅŸÄ± "UyuÅŸturucuyu kime satacaktÄ±n? diye soran gazetecilere "Size satacaktÄ±m neden almadÄ±nÄ±z?" diyerek cevap verdi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor

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