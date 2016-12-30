AVM otopark giriÅŸlerine plaka tanÄ±ma sistemi kurulacak

Resmi Gazete'de yayÄ±nlanan yÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re, AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri otoparklarÄ± giriÅŸlerine "plaka tanÄ±ma sistemi" kurulmasÄ± yasal zorunluluk oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda, Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± "AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri hakkÄ±ndaki yönetmelik" deÄŸiÅŸtirildi. YapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik ile tebliÄŸe, "AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinde araçla giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ yapÄ±lan açÄ±k ve kapalÄ± otopark gibi kontrollü alanlarÄ±n giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±na alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi yönetimi tarafÄ±ndan plaka tanÄ±ma sistemi kurulmasÄ± ve iÅŸletilmesi saÄŸlanÄ±r. Bu sistemden elde edilen veriler kolluk birimleri ile anlÄ±k olarak paylaÅŸÄ±lÄ±r" maddesi eklendi.

ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SÄ°STEMÄ° DE

TebliÄŸe ayrÄ±ca, "Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kamu güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan gerekli görülen alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinde, araçla giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ yapÄ±lan açÄ±k ve kapalÄ± otopark gibi kontrollü alanlarÄ±n giriÅŸlerine alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi yönetimi tarafÄ±ndan araç altÄ± görüntüleme sistemi kurulmasÄ± ve iÅŸletilmesi saÄŸlanÄ±r" hükmü de eklendi.Buna göre, "kurulacak sistemlere iliÅŸkin teknik özellikler ve veri paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin hususlar ile bu sistemlerin iÅŸletilmesine iliÅŸkin diÄŸer hususlar" Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenecek.