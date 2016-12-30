THY Ã§Ä±kan sahte iÅŸ ilanlarÄ± konusunda uyarÄ±da bulundu

TÃ¼rk Hava YollarÄ±, kurum adÄ±na hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ sahte iÅŸ ilanlarÄ±na vatandaÅŸÄ±n itibar etmemesi konusunda uyarÄ±da bulundu.

Türk Hava YollarÄ± (THY), kurum adÄ±na iÅŸ teklifi ve iÅŸ ilanÄ± ÅŸeklinde hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ sahte doküman ve bazÄ± elektronik postalara itibar edilmemesi konusunda vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, THY çalÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan düzenlenmiÅŸ olarak görünen, kurum adÄ±na iÅŸ teklifi veya iÅŸ ilanÄ± ÅŸeklinde hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ sahte doküman ve e-postalarÄ±n yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi belirtildi. AçÄ±klamada, "Resmi web sitemizde yayÄ±nlanmadÄ±ÄŸÄ± takdirde ilgili e-posta ve dokümanlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.