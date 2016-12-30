Ä°stanbul'dan 200'Ã¼ aÅŸkÄ±n yardÄ±m tÄ±rÄ± Halep'e doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbul'dan 200'Ã¼ aÅŸkÄ±n yardÄ±m tÄ±rÄ± Halep'e gitmek Ã¼zere yola Ã§Ä±ktÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n eÅŸi Semiha YÄ±ldÄ±rÄ±m, bugün 200'ü aÅŸkÄ±n yardÄ±m tÄ±rÄ±nÄ±n yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu kervan sadece gÄ±da, saÄŸlÄ±k ve insani yardÄ±m taÅŸÄ±mÄ±yor, tarihten bu yana gelen kardeÅŸliÄŸimizin hep devam edeceÄŸi mesajÄ±nÄ± da taÅŸÄ±yor. Çünkü bizim için Halep neyse, Antep de odur. Bizim için HamalÄ± bir annenin yardÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± neyse, Kilisli bir annenin yardÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± da odur." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "KardeÅŸlik SeferberliÄŸi" kapsamÄ±nda, Türk KÄ±zÄ±layÄ± ve yerel yönetimlerin iÅŸ birliÄŸiyle hazÄ±rlanan Halep'e yardÄ±m konvoyunun Maltepe Sahili Etkinlik AlanÄ±'nda düzenlenen uÄŸurlama törenindeki konuÅŸmasÄ±na, "Bugün çok deÄŸerli bir iyilik kervanÄ±nÄ± uÄŸurlamak üzere bir aradayÄ±z. AynÄ± coÄŸrafyada bulunduÄŸumuz kardeÅŸlerimizle aramÄ±zdaki resmi sÄ±nÄ±rlarÄ±n, vicdanlarÄ±mÄ±z için hiçbir geçerliliÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Ä°ÅŸte bu bilinçle yüzlerce Ä°stanbullu, Suriyeli mazlum kardeÅŸlerin sesine ses vermek için toplandÄ±." sözleriyle baÅŸladÄ±.

Çanakkale ÅžehitliÄŸi'nde birçok mezar taÅŸÄ±nÄ±n memleket bölümünde Halep yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Belki bu iyilik kervanÄ±yla o ÅŸehitlerimizin hakkÄ±nÄ± biraz olsun ödemiÅŸ oluruz." ifadesini kullandÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Türk KÄ±zÄ±layÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n inisiyatif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi ile 25 ilçe belediyesinin ellerini taÅŸÄ±n altÄ±na koyduÄŸunu belirterek, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

"Bu çalÄ±ÅŸma meyvesini verdi. Bugün 200'ü aÅŸkÄ±n tÄ±r yola çÄ±kÄ±yor. Bu iyilik kervanÄ±, yapÄ±lacak yardÄ±mlarÄ±n ilk adÄ±mÄ±. Ä°nÅŸallah yardÄ±mlar savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±nÄ±n yaralarÄ±nÄ± saracak ÅŸekilde artÄ±rÄ±lacaktÄ±r. Bu kervan sadece gÄ±da, saÄŸlÄ±k ve insani yardÄ±m taÅŸÄ±mÄ±yor, tarihten bu yana gelen kardeÅŸliÄŸimizin hep devam edeceÄŸi mesajÄ±nÄ± da taÅŸÄ±yor. Çünkü bizim için Halep neyse, Antep de odur. Bizim için HamalÄ± bir annenin yardÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± neyse, Kilisli bir annenin yardÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± da odur. Biz, gözleri olup göremeyenlerden, kulaÄŸÄ± olup duyamayanlardan, kalbi olup mühürlenenlerden olamayÄ±z. KardeÅŸlerimizi hatÄ±rlamak da bizim hem tarih hem vicdan borcumuzdur. Bugün Halepli aziz ÅŸehitlerimizin geçmiÅŸte canlarÄ± pahasÄ±na hissettiÄŸi o aidiyeti fazlasÄ±yla Suriye için yüreÄŸimizin derinliklerinde yaÅŸÄ±yoruz."

Ä°nsani yardÄ±mlar kadar Türkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nan kadÄ±n ve çocuklar özelinde yapÄ±lacak sosyal entegrasyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n önem arz ettiÄŸine ve psikolojik destek çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±n elzem göründüÄŸüne iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu konuda hassasiyetle çalÄ±ÅŸan Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± takdir ettiÄŸini, yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarÄ±n çeÅŸitlenerek devam edeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Semiha YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na teÅŸekkür ederek, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle tamamladÄ±:

"Bu iyilik kervanÄ±na bir katkÄ± daha fazla yardÄ±m toplamak için gecesini gündüzüne katan KÄ±zÄ±lay Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na teÅŸekkür ediyorum, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± titizlikle takip ediyor ve mutlu oluyorum. Burada bulunan yardÄ±m tÄ±rlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda her ay yaklaÅŸÄ±k 20 tÄ±r yardÄ±m malzemesini Suriyeli savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±na ulaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± biliyorum. Yine Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyemize ve AK Parti ilçe belediyelerimize, ilçe teÅŸkilatlarÄ±na ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum ama asÄ±l takdiri ve teÅŸekkürü alyansÄ±nÄ± bozdurup Halep'e yardÄ±m olsun diye yollayan insanÄ±mÄ±z, evinde kullanacaÄŸÄ± erzaÄŸÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± Halepli mazlumlara yollayanlar, o ay evine alacaÄŸÄ± bir ihtiyaçtan feragat edip Halepli kardeÅŸlerine yardÄ±m olsun diye infak edenler hak ediyor. Aziz ve asil milletimizin bu fedakar fertlerine de en kalbi ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum."