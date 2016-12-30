Mersin'deki selde kaybolan 3 kiÅŸiyi arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Mersin'deki ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu selde kaybolan 3 kiÅŸi aranÄ±yor

KalkÄ±nma BakanÄ± Lütfi Elvan, 112 Acil ÇaÄŸrÄ± Merkezi'nde oluÅŸturulan kriz masasÄ±nda, yetkililerden bilgi aldÄ±ktan sonra gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Mersin'de doÄŸal bir afet yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun belki Mersin tarihinde ilk kez bu kadar yoÄŸun olduÄŸunu belirtti.

6 saatte, 170 kilogramdan fazla metrekareye yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸmesinin söz konusu olduÄŸunu anlatan Bakan Elvan, "Bu, Mersin ilimizin yÄ±lda almÄ±ÅŸ olduÄŸu toplam yaÄŸÄ±ÅŸ miktarÄ±nÄ±n 3'de 1'ine tekabül ediyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan sabah erken, saat 06.00'da ValiliÄŸimiz, tüm kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±mÄ±z, belediyelerimiz harekete geçmiÅŸtir ve afetle birlikte toplam 686 araç, 2 bin 347 personel ve 78 motopompla müdahale yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Maalesef 2 can kaybÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ olup, 3 kayÄ±p vakasÄ± bulunmaktadÄ±r. Kaybolan bu 3 kiÅŸiye yönelik olarak Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde Mersin ve Adana AFAD arama kurtarma ekipleriyle emniyet ekipleri tarafÄ±ndan yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma yürütülmektedir. Sahil GüvenliÄŸimizin 3 botu ve 10 dalgÄ±ç adamÄ±yla birlikte 30 personel, diÄŸer taraftan AFAD ve emniyet müdürlüklerimizi de dahil ettiÄŸimizde toplam 123 personel, kaybolan, ÅŸu ana kadar bulanamayan 3 kardeÅŸimizi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor." diye konuÅŸtu.

Selden etkilenen ev, iÅŸ yeri ve araç sayÄ±sÄ± hakkÄ±nda bilgi veren Elvan, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"851 ev ve iÅŸ yeri ile 331 araç selden etkilendi. Tüm kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±mÄ±z yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma sürdürüyorlar. Konut ve iÅŸ yeri dÄ±ÅŸÄ±nda özellikle tarÄ±m arazilerinin, seralarÄ±mÄ±zÄ±n da çok ciddi ÅŸekilde etkilendiÄŸini görüyoruz. Toplam 95 bin dekarlÄ±k arazinin tamamÄ±yla su altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± yer yer 1 metreye yaklaÅŸan su yüksekliÄŸinin bu arazilerde tespit edildiÄŸini ifade etmek istiyorum. Bu tarÄ±m arazilerinden suyun boÅŸaltÄ±lmasÄ±na yönelik yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma devam ediyor. Özellikle çevre illerden ve Ankara'dan ilave pompalar getirildi. Daha da ilave pompa gelecek ve kÄ±sa süre içerisinde özellikle bu arazilerin temizlenmesi gerçekleÅŸmiÅŸ olacak."

"28 bin vatandaÅŸÄ±mÄ±z elektrik alamamaktadÄ±r"

Bakan Elvan, hemen hemen her köy ve mahallenin sel felaketinden etkilendiÄŸini, trafolarÄ±nÄ±n, yüksek gerilim ve normal gerilim hatlarÄ±nÄ±n tahrip olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

22 yüksek gerilim hattÄ±nÄ±n zarar gördüÄŸünü aktaran, Elvan, "DiÄŸer taraftan 2 bin 357 trafoda ya tahribat ya da baÄŸlantÄ±larda yaÅŸanan bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar söz konusu olmuÅŸtur. Ancak enerji daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketi çok yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸmayla bu 2 bin 357 trafo sayÄ±sÄ±nÄ± 547 ye kadar düÅŸürmüÅŸtür. Åžu anda 547 trafo üzerinde çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Åžu an itibarÄ±yla 113 köyde veya mahallemizde yaklaÅŸÄ±k 28 bin vatandaÅŸÄ±mÄ±z elektrik alamamaktadÄ±r." diye konuÅŸtu.

Kriz merkezinde bugün herkesin düÅŸüncelerini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Elvan, ÅŸöyle devam etti:

"Enerjisa yetkililerinin burada yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu çalÄ±ÅŸma neticesinde 5 mahallemiz hariç diÄŸer mahallelerimizin elektrikleri aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 2-3 gün içerisinde temin edilecek. 300'ün üzerinde personelle Enerjisa bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. 80'in üzerinde araç 300'ün üzerinde personel 24 saat çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. GSM ÅŸebekelerinde de ciddi bir tahribat söz konusu oldu. Toplam 2 bin 781 GSM ÅŸebekemiz var. Bunlardan bin 115'i maalesef etkilendi. Åžu ana kadar bin 20'sinin arÄ±zasÄ± giderildi. Sadece 95 GSM ÅŸebekesinin arÄ±zasÄ± ÅŸu ana kadar devam etmektedir. BunlarÄ±n da arÄ±zasÄ± 1-2 gün içerisinde giderilecektir."

Bakan Elvan, Aile Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerince teker teker hasar gören tüm evlerin taramaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸu ana kadar 146 aileye nakdi yardÄ±m desteÄŸi saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma VakfÄ± tarafÄ±ndan 947 bin lira para aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Elvan, "Bu kaynak ailelerimiz ihtiyaçlarÄ± için kullanÄ±lmaktadÄ±r. ValiliÄŸimiz, Türk KÄ±zÄ±layÄ±mÄ±z, BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve AFAD tarafÄ±ndan Mersin'de misafir ettiÄŸimiz Suriyeli kardeÅŸlerimize ve kÄ±sa süreli çalÄ±ÅŸmak üzere Mersin'e gelen kardeÅŸlerimizin de iaÅŸeleri karÅŸÄ±lanmakta. Bunla ilgili sÄ±kÄ±ntÄ± söz konusu deÄŸil. Bu kardeÅŸlerimiz uygun yerlere yerleÅŸtirildi." diye konuÅŸtu.