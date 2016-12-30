Van'daki o alanlar Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi

Van'Ä±n 7 ilÃ§esindeki bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, BaÅŸkale, ErciÅŸ, ÇaldÄ±ran, Çatak, GevaÅŸ, Ä°pekyolu ve GürpÄ±nar ilçelerinde bazÄ± alanlarÄ±n 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"BazÄ± alanlar, icra edilecek operasyonlarda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n zarar görmemesi için milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, suç iÅŸlenmesinin önlenmesi ve baÅŸkalarÄ±nÄ±n hak ve özgürlüklerinin korunmasÄ± amacÄ±yla Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun 11. maddesi ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/a maddesine istinaden 1-15 Ocak 2017 tarihlerinde 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiÅŸtir."

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara iliÅŸkin detaylÄ± bilgiye valiliÄŸin internet adresinden ulaÅŸÄ±labilecek.