Bitlis'te Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lge uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±

Bitlis'in bazÄ± ilÃ§elerindeki alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi

Bitlis ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Bitlis merkez ile Tatvan, Hizan, Güroymak ve Mutki ilçesindeki bazÄ± alanlarÄ±n, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu esenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, suç iÅŸlenmesinin önlenmesi, baÅŸkalarÄ±nÄ±n hak ve özgürlüklerinin korunmasÄ± amacÄ±yla Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun 11. maddesi ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceÄŸi deÄŸerlendirilen vatandaÅŸlarÄ±n, mezkur bölgelerindeki yasa dÄ±ÅŸÄ± unsurlardan ve bunlara yönelik alÄ±nacak tedbirlerden zarar görmemeleri açÄ±sÄ±ndan 1-15 Ocak 2017 tarihlerinde özel güvenlik bölgesi ilan edilmiÅŸtir."

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara iliÅŸkin detaylÄ± bilgiye, valiliÄŸin internet adresinden ulaÅŸÄ±labilecek.