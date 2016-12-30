Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/12/2016 17:00

Seyir halindeki otobÃ¼s cayÄ±r cayÄ±r yandÄ±

yolcu otobÃ¼sÃ¼

Samsun'un Terme ilÃ§esinde hareket halindeyken yanan yolcu otobÃ¼sÃ¼, kullanÄ±lamaz hale geldi

Trabzon'dan Fethiye'ye giden 34 YK 0094 plakalÄ± yolcu otobüsünün motor bölümü, SakarlÄ± Mahallesi mevkisinde alev aldÄ±. DumanÄ± fark eden ÅŸoför, otobüsü yol kenarÄ±nda durdurdu.

Otobüsteki 16 yolcu tahliye edildikten sonra araçta bulunan yangÄ±n tüpleriyle alevlere müdahale edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Alevlerin otobüsü sarmasÄ± üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Samsun BüyükÅŸehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiÄŸi yangÄ±n, söndürüldü.YangÄ±n sonucu otobüs, kullanÄ±lamaz hale geldi. Yolcular ise firma tarafÄ±ndan tahsis edilen baÅŸka bir otobüsle yollarÄ±na devam etti.

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