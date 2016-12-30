UludaÄŸ yolu kapandÄ± tatilciler zor anlar yaÅŸadÄ±

UludaÄŸ'a yÄ±lbaÅŸÄ± tatili iÃ§in araÃ§larÄ±yla Ã§Ä±kmak isteyenler araÃ§larÄ±yla yolda kaldÄ±

Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 metre 20 santimetreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± UludaÄŸ'a yÄ±lbaÅŸÄ± tatili için araçlarÄ±yla çÄ±kmak isteyenler tipi ve buzlanma sebebiyle zor anlar yaÅŸÄ±yorlar. KarayollarÄ± ekipleri yol açma çalÄ±ÅŸmasÄ±na yetiÅŸmekte güçlük çekerken, lüks araçlarÄ±yla yolda kalan tatilcilerin imdadÄ±na Jandarma ekipleri yetiÅŸti.

UludaÄŸ yolu yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma sebebiyle zaman zaman kapanÄ±yor. KarayollarÄ± ekipleri ise hummalÄ± bir çalÄ±ÅŸma yürütüyor. Ancak ekipler tabiat ÅŸartlarÄ± ile mücadele edemeyince tatilciler mahsur kaldÄ±lar. Milli Park yakÄ±nlarÄ±nda araçlar buzlanma ve yoÄŸun tipi sebebiyle mahsur kaldÄ±lar. Kar motoruyla bölgeye ulaÅŸan jandarma timleri vatandaÅŸlara yardÄ±m eli uzattÄ±. Kara saplanan araçlar jandarma ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla kurtarÄ±ldÄ±.

Yetkililer, UludaÄŸ'a çÄ±kmak isteyenlerin mutlaka zincir takmasÄ±nÄ± ve UludaÄŸ'a çÄ±kmak isteyenlerin teleferiÄŸi tercih etmesini istediler. Teleferik ise yüzde yüze yakÄ±n doluluk oranÄ±na yaklaÅŸan oteller Bölgesi'ne kadar sürekli yolcu taÅŸÄ±dÄ±.

ULUDAÄž YOLUNDA MAHSUR KALAN 100 ARACI JANDARMA KURTARDI

Bursa'da özellikle UludaÄŸ'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi yÄ±lbaÅŸÄ± tatili için oteller bölgesine giden tatilcilere zor anlar yaÅŸattÄ±. Zincir takmalarÄ±na raÄŸmen yolda kalan ve kara saplanan araçlar UludaÄŸ Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na ait 9 karmotoru ve 1 UTV aracÄ± ile çÄ±kartÄ±ldÄ±. Jandarma ayrÄ±ca araç sürücülerine gece yiyecek ve içecek verdi.

KarayollarÄ± ekipleri Bursa-UludaÄŸ yolunun kapanmamasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z olarak sürdürüyor.