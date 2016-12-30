ZÄ±rhlÄ± araÃ§lar Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na doÄŸru yol aldÄ±

Ä°stanbul 66.Mekanize TugayÄ±na ait zÄ±rhlÄ± araÃ§lar, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na gitti

Demiryolu ile Gaziantep'e getirilen Ä°stanbul 66.Mekanize TugayÄ±na ait zÄ±rhlÄ± araçlar, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na doÄŸru yola çÄ±ktÄ±.Ä°stanbul 66. Mekanize ZÄ±rhlÄ± TugayÄ±ndan demir yolu ile gönderilen zÄ±rhlÄ± muharabe araçlarÄ± (ZMA) ve zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar (ZPT), FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 129. gününde Gaziantep'e ulaÅŸtÄ±. Toplam 37 adet ZMA ve ZPT, Gaziantep garÄ±nda trenden indirilerek, uzun ve geniÅŸ araçlara yüklendi. Zorlu hava koÅŸullarÄ±na raÄŸmen araçlara yüklenen zÄ±rhlÄ±lar, konvoy eÅŸliÄŸinde yola çÄ±ktÄ±. Askeri zÄ±rhlÄ±larÄ±n geçiÅŸi esnasÄ±nda Sami KonukoÄŸlu BulvarÄ± üzerindeki 'ipek yolu' olarak da bilinen karayolu, polis ekipleri tarafÄ±ndan kÄ±sa bir süre trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.

Polis ve jandarma ekipleri eskortluÄŸunda Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na doÄŸru yola çÄ±kan araçlarÄ±n, ihtiyaca göre El-Bab operasyonunda ve Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda kullanÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.