Taksim'de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Noel BabalÄ± koruma

Ä°stanbul Taksim'de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak adÄ±na farklÄ± bir uygulama yapÄ±lacak

Ä°stanbul Taksim'de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Güven Timleri Milli Piyango satÄ±cÄ±sÄ±, kestaneci ve Noel Baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda görev yapacak.

Ä°stanbul' da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi görev yapacak Güven Timleri Åžube MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± ekiplerin aldÄ±ÄŸÄ± önlemler Taksim'de basÄ±na tanÄ±tÄ±ldÄ±. Önlemlerle ilgili bilgi veren Güven Timleri Müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± Zafer Baybaba, polislerin Milli Piyango satÄ±cÄ±sÄ±, kestaneci, temizlik görevlisi ve Noel Baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda görevde olacaklarÄ±nÄ± söyledi.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul genelinde 17 bin polis görev yapacak. Özellikle vatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun olduÄŸu Taksim MeydanÄ±'nda ise kÄ±lÄ±ktan kÄ±lÄ±ÄŸa girecek güven timleri görev yapacak. Güven timleri noel baba, simitçi, kestaneci kÄ±yafetleriyle taciz, kapkaç ve kavga olaylarÄ±na müdahale edecek.

" 17 BÄ°N POLÄ°S GÖREV YAPACAK"

YÄ±l baÅŸÄ± gecesi yapÄ±lacak olan uygulamayla ilgili açÄ±klamada bulunan Güven Tümleri Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Zafer Baybaba, "HalkÄ±mÄ±zÄ±n güvenli bir ÅŸekilde yÄ±lbaÅŸÄ± geçirmesi adÄ±na yaklaÅŸÄ±k 17.000 polisimizle, yarÄ±n akÅŸam görevimizin baÅŸÄ±nda olacaÄŸÄ±z. Geçen yÄ±ldan farklÄ± olarak özellikle ulaÅŸÄ±m yapÄ±lan iskelelerde, vapurlarda, havalimanlarÄ±nda, metrolarda, metrobüsler de ve tramvaylarda da tedbir aldÄ±k. Yine diÄŸer ilçelerimizin meydanlarÄ±nda ve eÄŸlence merkezlerinde baÅŸta Taksim meydan ve Ä°stiklal Caddesi civarÄ±nda Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸümüze baÄŸlÄ± kÄ±lÄ±ktan kÄ±lÄ±ÄŸa giren güven timlerimiz, narko timlerimiz, çevik kuvvet personelimiz, özel harekâtÄ±mÄ±z ve önleyici hizmetler ÅŸube müdürlüÄŸümüze baÄŸlÄ± personelimizle görev alacaÄŸÄ±z. Yine Taksim MeydanÄ±n da 1 canlÄ± yayÄ±n aracÄ±mÄ±z olmakla birlikte 96 sabit kamera 40 tane de hareketli kameramÄ±z olacak. AmacÄ±mÄ±z huzur içerisinde yeni bir yÄ±l yaÅŸatmak olacak. Özellikle Taksim Meydan ve meydana çÄ±kan tüm sokaklarda araç trafiÄŸine kapalÄ± olacak. Buraya çÄ±kan yaklaÅŸÄ±k 40 noktada gelen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za da arama ve süzme noktalarÄ± oluÅŸturarak güvenli bir ortam saÄŸlayacaÄŸÄ±z" dedi.