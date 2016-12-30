Irak'tan gelen Ã§ocuk donarak can verdi

Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinde bir Ã§ocuk donarak hayatÄ±nÄ± kaybetti

Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilçesinde, devlet hastanesi yakÄ±nlarÄ±nda terk edilmiÅŸ ve donmak üzereyken bulunan 3 çocuktan biri hayatÄ±nÄ± kaybetti.Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde terk edildiÄŸi anlaÅŸÄ±lan çocuklar, Sabah bulunarak yetkililer tarafÄ±ndan YayladaÄŸÄ± Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada yapÄ±lan müdahale sonucunda adÄ±nÄ±n Muhammet olduÄŸu tespit edilen 7 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸun donarak öldüÄŸü, 4 ve 6 yaÅŸlarÄ±nda olan diÄŸer iki çocuÄŸun ÅŸokta olduklarÄ± belirlendi. YapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan 4 ve 6 yaÅŸÄ±ndaki iki çocuk Antakya Devlet Hastanesine sevk edildi.Güvenlik güçlerinin olayla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± ilk araÅŸtÄ±rmada, çocuklarÄ±n kardeÅŸ olduÄŸu, ailenin IraklÄ± Türkmen olduÄŸu, savaÅŸ sebebiyle Irak'tan Türkiye'ye geldiÄŸi, gelirken insan kaçakçÄ±larÄ±nÄ±n eline düÅŸtüÄŸü belirlendi. ÇocuklarÄ±n babasÄ±na ulaÅŸÄ±lÄ±rken, ailenin diÄŸer fertlerinin nerede ve kimlerin elinde olduÄŸu araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. ÇocuklarÄ±n aile tarafÄ±ndan deÄŸil insan kaçakçÄ±larÄ± tarafÄ±ndan soÄŸuÄŸa terk edildiÄŸi üzerinde duruluyor.Olayla ilgili soruÅŸturma çok yönlü sürdürülüyor.