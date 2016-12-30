BaÅŸbakan aÃ§Ä±kladÄ± emeklilere Ã¶denecek promosyon rakamlarÄ± ne oldu

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada emeklilere Ã¶denecek promosyon rakamlarÄ±nÄ± duyurdu

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "2017 yÄ±lÄ±nda emeklilerimize maaÅŸlarÄ±na ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapÄ±lacak. Bin lira altÄ±nda emekli maaÅŸÄ± alanlara bir seferde 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasÄ±nda emekli maaÅŸÄ± alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaÅŸÄ± alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapÄ±lacak." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Sincan Barbaros Camisi'nde kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cuma namazÄ± sonrasÄ± gazetecilerin gündeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

Dün itibarÄ±yla 2017'den geçerli olmak üzere asgari ücrette yüzde 10 civarÄ±nda bir artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸtiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu artÄ±ÅŸÄ±n yÄ±llÄ±k enflasyonun üzerinde olduÄŸunu vurguladÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Gönül arzu eder ki, daha fazla verelim ama ileride imkanlarÄ±mÄ±z arttÄ±kça, ülkemiz zenginleÅŸtikçe daha fazlasÄ±nÄ± vermek için gayret göstereceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

Emeklilerin ömürleri boyunca Türkiye'nin kalkÄ±nmasÄ±, geliÅŸmesi için çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve gayret ettiklerini dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "OnlarÄ±n emeklilik hayatÄ±nda olabildiÄŸince iyi ÅŸartlarda yaÅŸamalarÄ± bizim öncelikli hedefimiz." ifadesini kullandÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸöyle devam etti:

"2017 yÄ±lÄ±nda emeklilerimize maaÅŸlarÄ±na ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapÄ±lacak. Bin lira altÄ±nda emekli maaÅŸÄ± alanlara bir seferde 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasÄ±nda emekli maaÅŸÄ± alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaÅŸÄ± alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapÄ±lacak. Bu neyin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±, emekli maaÅŸÄ±nÄ± bankalara yatÄ±rÄ±yor, devlet. Bu yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bankalar, bu parayÄ± tuttuklarÄ± için buna karÅŸÄ±lÄ±k emeklilerimize böyle imkan saÄŸladÄ±lar. Asgari bu kadar, daha fazlasÄ±nÄ± vermek isteyen olursa amenna bizim diyeceÄŸimiz bir ÅŸey yok."

Ödemeler 3 ay içerisinde yapÄ±lacak

Promosyon alacak emeklilerin sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin de bilgi veren BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

"11,5 milyon emekli yararlanÄ±yor. Bunun 8,5 milyonu yani yüzde 75'ten fazlasÄ± bin-2 bin lira aralÄ±ÄŸÄ±nda, onlar 375 lira alacak. Yüzde 6,5 civarÄ±nda 2 binin üzerinde var, onlar 450 lira alacak, 300 lira alanlar da yüzde 20 civarÄ±nda. HayÄ±rlÄ± olsun, bir nebze olsun emeklilerimizin ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için yapÄ±lan bir çalÄ±ÅŸmadÄ±r. Bunun yÄ±llÄ±k tutarÄ± da 5 milyar liralÄ±k bir kaynaÄŸÄ± bankalar ve hükümetimiz emeklilerimize, maaÅŸlarÄ±na ilave olarak promosyon ÅŸeklinde saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r."

HesaplarÄ±n bankada 3 yÄ±l tutulmasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olarak bu ödemenin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ödemenin bir seferde ve 2017'de emeklilerin maaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ± takvime uygun olarak bir ile üç ay içerisinde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.