Sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ± yapan 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapan 6 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Siirt'te sosyal medya hesaplarÄ±ndan terör örgütü PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 6 zanlÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Siirt Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde terör örgütü PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± belirlenenlere yönelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi.Kentin farklÄ± mahallelerinde düzenlenen operasyonda, 6 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.ZanlÄ±lar, Siirt Devlet Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.