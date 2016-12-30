Hangi illerde 2 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

2 Ocak 2017 tarihinde TÃ¼rkiye'nin 6 ilinde elektrik kesintisi uygulanacak

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'in bazÄ± ilçelerinde, 2 Ocak'ta, belirlenen saatler arasÄ±nda elektrik kesintisine gidilecek.

Toroslar Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, 2 Ocak günü Adana'nÄ±n YüreÄŸir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Kozan Caddesi, 75. YÄ±l Cumhuriyet Caddesi ile 3583, 3584 ve 3585 sokaklara 09.00-12.00, Seyhan ilçesi DöÅŸeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker BulvarÄ± ile 60018, 60020, 60022 ve 60024 sokaklara 12.30-15.30, Ceyhan ilçesi Gazi Osman PaÅŸa Mahallesi'ne 08.30-17.00, SarÄ±sakal Mahallesi'ne ise 08.45-17.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.

Gaziantep

Gaziantep’in OÄŸuzeli ilçesi Bulduk, Güllük, SubaÅŸÄ±, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerine 09.00-13.00, Åžahinbey ilçesi YeÅŸilkent, OsmanlÄ±, BayramlÄ± mahalleleri ile Barak Ä°çme Su Grubu ve OÄŸuzeli içme su trafosuna 09.00-11.00, YukarÄ±beylerbeyi mahallesi ile YukarÄ±beylerbeyi yolu üzeri iÅŸletmelere ve Tam Sofra Yemek’e 09.00-14.00, SarÄ±baÅŸak Mahallesi'ne 09.00-14.00, Åžehitkamil ilçesi Sinan, Türkyurdu, Günbulur ve Ä°brahimÅŸehir mahalleleri ile Barak Ä°çme Su Grubu ve OÄŸuzeli içme su trafosuna 09.00-11.00, Ä°slahiye ilçesi Güngören ve ÇÄ±narlÄ± mahallelerine 09.00-16.00, OÄŸuzeli ilçesi Dibecik Mahallesi'ne 09.00-13.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapÄ±lacak.

Mersin

Mersin’in Mezitli ilçesi Eski Mezitli Mahallesi Eski Köy Caddesi ile 61452, 61421, 61444, 61425, 61430 ve 61442 sokaklara; Kuyuluk Mahallesi FÄ±ndÄ±kpÄ±narÄ± Caddesi ile 36131, 36132, 36121, 36122, 36137, 36120, 36126, 36115, 36113, 36104, 36110, 36111 ve 36139 sokaklara; Merkez Mahallesi Gazi Mustafa Kemal BulvarÄ±, FÄ±ndÄ±kpÄ±narÄ± Caddesi ile 52040, 52038, 52001, 52007, 52028, 52031, 52030 ve 52025 sokaklara; Mut ilçesi KadÄ±köy Mahallesi'ne; Silifke ilçesi Keben, Ortaören, Sabak ve Karakaya mahallelerine; Toroslar ilçesi Resulköy Mahallesi'ne; DüÄŸdüören Mahallesi'ne 09.00 - 17.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.

Hatay

Hatay’Ä±n ReyhanlÄ± ilçesi YeniÅŸehir, Bahçelievler, BaÄŸlar, Yeni, DeÄŸirmenkarÅŸÄ±, Cumhuriyet (Merkez), Mustafa Kemal, Adabucak, KurtuluÅŸ, BayÄ±r, FidanlÄ±k, PÄ±narbaÅŸÄ± ve YeÅŸilova mahallelerine 09.00-17.00, YayladaÄŸÄ± Ä°lçesi Çabala, KÄ±zÄ±lçat, AÅŸaÄŸÄ±pulluyazÄ± ve YukarÄ±pulluyazÄ± mahallelerine 09.00-17.00, Antakya ilçesi HacÄ± Ömer Alpagot, Sofular ve OrhanlÄ± mahallelerine 09.00-15.00, Ä°skenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi 309/13 SokaÄŸa 08.30-17.30, CÄ±rtÄ±man Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatlerinde enerji kesintisine gidilecek.

Osmaniye

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyüne 09.00-17.00, Merkez ilçesi Esenevler ve Rahime Hatun mahallelerine 09.00-14.00 saatlerinde bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle enerji saÄŸlanamayacak.

Kilis

Kilis’in Merkez ve Polateli ilçesi ve ilçelere baÄŸlÄ± tüm köyler ile Jandarmaya 10.00-12.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.