Yeni kimlik kartÄ± baÅŸvurusu ne zaman ve nasÄ±l yapÄ±lacak

Yeni kimlik kartÄ± iÃ§in ne zaman baÅŸvuru yapÄ±lacak, yeni kimlik kartlarÄ± ne zaman daÄŸÄ±tÄ±lacak, detaylar haberimizde

Denizli Ä°l Nüfus MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, yeni kimliklerin uluslararasÄ± standartlara uygun olduÄŸu belirtilerek, "Polikarbon materyalden oluÅŸan, temaslÄ±-temassÄ±z yonga içeren ve uluslararasÄ± standartlara uygun, en geliÅŸmiÅŸ güvenlik öÄŸelerini içinde barÄ±ndÄ±ran kimlik kartlarÄ±, vatandaÅŸa ait nüfus, fotoÄŸraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslÄ± yongaya güvenli bir ÅŸekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafÄ±ndan içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da deÄŸiÅŸtirilmesini olanaksÄ±z hale getirecek ÅŸekilde tasarlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Kimlik kartÄ± baÅŸvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalÄ± (https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr) üzerinden ya da ÇaÄŸrÄ± Merkezi (199) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla randevu alÄ±narak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise dÄ±ÅŸ temsilciliklere yapÄ±labilecek." denildi.

KÄ°MLÄ°K BAÅžVURUSUNDA GEREKLÄ° BELGELER NELERDÄ°R?

Ä°lk defa kimlik kartÄ± baÅŸvurusu; nüfus cüzdanÄ±, uluslararasÄ± aile cüzdanÄ±, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanÄ±, avukat kimlik kartÄ±, askeri kimlik kartÄ±, basÄ±n kartÄ± veya muhtarlÄ±kça düzenlenmiÅŸ talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoÄŸraflÄ± belge ve bir adet son altÄ± ay içerisinde çekilmiÅŸ biyometrik fotoÄŸraf ile yapÄ±labilecek.

YENÄ° KÄ°MLÄ°K ÜCRETLERÄ° NE KADAR OLACAK?

Kimliklerin ücretleri ile ilgili bilgi verilen açÄ±klamada, "2017 yÄ±lÄ± kimlik kartÄ± bedeli; kanuni bildirim süresi dÄ±ÅŸÄ±nda doÄŸum nedeniyle düzenlenen kimlik kartÄ± için 16 TL, deÄŸiÅŸtirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartÄ± için 16 TL ve kayÄ±p nedeniyle düzenlenen kimlik kartÄ± için 32 TL’dir. Kimlik kartÄ± bedeli baÅŸvuru sÄ±rasÄ±nda peÅŸin olarak tahsil edilir. Yurt içinde 30 gün, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 60 gün içinde bildirilen doÄŸum olaylarÄ±na iliÅŸkin olarak kimlik kartÄ± baÅŸvurusunda bulunulmasÄ± durumunda herhangi bir bedel alÄ±nmayacak" ifadelerine yer verildi.

CÄ°NSÄ°YET AYRIMI OLMAYACAK

Yeni uygulama ile birlikte, eskiden "Nüfus cüzdanÄ±" olarak tanÄ±mlanan yeni cüzdanlar, "T.C. Kimlik KartÄ±" olarak ifade edilmektedir.

Nüfus CüzdanlarÄ±nÄ±n boyutu büyük iken, yeni kartlarÄ±n boyutu klasik banka kartÄ± boyutlarÄ±nda olacak. Bu durumda kartlar, cüzdanlara daha kolay girebilecek. Para cüzdanÄ±na sÄ±ÄŸmayan kimlikler ise bu ÅŸekilde tarih olmuÅŸ olacak.

Eski kimliklerde mavi ve pembe renk ayrÄ±mlarÄ± ve cinsiyet ifade etme durumlarÄ± ise artÄ±k tarih olacak. Yeni Kimlikler turkuaz olan standart tek renkte üretilecek.

ON BEÅž YAÅžINI TAMAMLAMAYAN VE 18 YAÅžINDAN KÜÇÜKLERÄ°N BAÅžVURUSUNU KÄ°MLER YAPAR?

Biyometrik verisi alÄ±nmayacak çocuklarÄ±n kimlik kartlarÄ±; ana, baba ya da vasileri, bunlarÄ±n bulunmamasÄ± hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeÅŸleri ya da çocuklarÄ± yanlarÄ±nda bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kiÅŸiler tarafÄ±ndan teslim alÄ±nÄ±r. Evlilik birliÄŸinin mahkeme kararÄ± ile son bulmasÄ± hâlinde çocuklarÄ±n kimlik kartÄ± veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kÄ±lÄ±nan kiÅŸilere teslim edilir.

KARTLARIN ÅžÄ°FRESÄ° NASIL DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LECEK?

Kart sahipleri tarafÄ±ndan KIOSK’larda PIN deÄŸiÅŸtirme, PIN bloke kaldÄ±rma, kiÅŸisel mesaj deÄŸiÅŸtirme ve kart kontrolü iÅŸlemleri gerçekleÅŸtirilir. Kimlik kartÄ±nÄ±n geçerlilik süresi on yÄ±ldÄ±r. Geçerlilik süresi dolmadan gerekçesi belirtilmek kaydÄ±yla, yeniden baÅŸvuruda bulunarak ücreti karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yeni kimlik kartÄ± alÄ±nabilir. Bu durumda eski kimlik kartÄ± iptal edilir.

KÄ°MLÄ°K KARTINI KAYBEDENLER NE YAPACAK?

Kimlik kartÄ±nÄ±n kaybedilmesi veya çalÄ±nmasÄ± durumunda çaÄŸrÄ± merkezi veya nüfus müdürlüÄŸüne bildirilmesi gerekmektedir. KayÄ±p ve çalÄ±ntÄ± bildirimi yapÄ±ldÄ±ktan sonra kimlik kartÄ± iptal edilecektir.