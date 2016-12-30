Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/12/2016 19:51

Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye'nin havasÄ± en temiz ili

Ã§ankÄ±rÄ±

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼t'nÃ¼n verilerine gÃ¶re TÃ¼rkiye'nin en temiz ili Ã‡ankÄ±rÄ± olarak belirlendi

Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü açÄ±kladÄ±..Türkiye'nin 80 ilindeki hava kirlilik düzeyi, normal kabul edilen deÄŸerlerin üstünde.Örgütün, "görünmez katil" dediÄŸi hava kirliliÄŸi giderek, artÄ±yor.Her yÄ±l 7 milyondan fazla insanÄ±n ölümünden bu görünmez katil sorumlu tutuluyor.Örgütün verilerine göre, Türkiye'de hava kirlilik oranÄ±n yÄ±llÄ±k ortalamasÄ±, normal deÄŸerlerin altÄ±nda kalan tek ili; ÇankÄ±rÄ±.AB kriterlerine göre ise havasÄ± temiz il sayÄ±mÄ±z 18. Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± kriterlerine göre deÄŸerlendirildiÄŸinde bu sayÄ± 41'e çÄ±kÄ±yor.Uzmanlar ise uyarÄ±yor; "Türkiye'deki hava kirliliÄŸi giderek artÄ±yor, önlem alÄ±nmalÄ±.."

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