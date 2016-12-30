Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/12/2016 19:54

Dikkat Ä°stanbul'da 31 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ bu yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

beyoÄŸlu

BeyoÄŸlu'nda yÄ±lbaÅŸÄ± tedbirleri kapsamÄ±nda 31 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°l genelinde alÄ±nacak yÄ±lbaÅŸÄ± tedbirleri ile alakalÄ± herhangi bir olumsuzluÄŸa meydan vermemek için BeyoÄŸlu ilçesinde 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi saat 16.00'dan itibaren yÄ±lbaÅŸÄ± tedbirlerinin sona ermesinden bir saat sonrasÄ±na kadar bazÄ± yollarÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± ve bunlara alternatif güzergâhlar belirlendiÄŸi kaydedildi.

AçÄ±klamada, trafiÄŸe kapatÄ±lacak yollar ve alternatif güzergâhlar ÅŸöyle sÄ±ralandÄ±:

-Mete kavÅŸaÄŸÄ±ndan Taksim yönüne giden araçlar Dolmabahçe istikametine yönlendirilecektir.

-ÅžiÅŸhane Ä±ÅŸÄ±klardan (TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ±na) Taksim istikametine giden yol kapatÄ±lacak, akÄ±m UnkapanÄ± istikametine yönlendirilecektir.

-Toprak yol Ä±ÅŸÄ±klardan Taksim yönüne, GümüÅŸsuyu Caddesine akÄ±m verilmeyecek, akÄ±m Dolmabahçe istikametine yönlendirilecektir.

-ÅžiÅŸhane Metro çÄ±kÄ±ÅŸlardan yol kapatÄ±lacak, TarlabaÅŸÄ± ve Taksim istikametine akÄ±m verilmeyecektir

-TepebaÅŸÄ± Ä±ÅŸÄ±klardan yol kapatÄ±lacak, akÄ±m UnkapanÄ± istikametine yönlendirilecektir.

-Taksim AKM kavÅŸaÄŸÄ±ndan akÄ±m geri çevrilecek, akÄ±m Dolmabahçe istikametine yönlendirilecektir.

-SÄ±raselviler Caddesine giriÅŸ kapatÄ±lacak, akÄ±m KazancÄ± YokuÅŸuna yönlendirilecektir.

-Yeni ÇarÅŸÄ± Caddesi Ä°stiklal Caddesine gidiÅŸ istikametine kapatÄ±lacak, akÄ±m Ä°stiklal Caddesine verilmeyecektir.

-MeÅŸelik Sokak giriÅŸi Ä°stiklal Caddesine gidiÅŸ istikametine kapatÄ±lacak, akÄ±m Ä°stiklal Caddesine verilmeyecektir.

-TurnacÄ±baÅŸÄ± Caddesi Ä°stiklal Caddesine gidiÅŸ istikametine kapatÄ±lacak, akÄ±m Ä°stiklal Caddesine verilmeyecektir.

-Sadri AlÄ±ÅŸÄ±k Sokak Ä°stiklal Caddesine GidiÅŸ istikametine kapatÄ±lacak, akÄ±m Ä°stiklal Caddesine verilmeyecektir.

-Refik Saydam Caddesinden asmalÄ± Mescit Caddesine giriÅŸ - çÄ±kÄ±ÅŸ kapatÄ±lacaktÄ±r.

-TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ± üzerinde Zambak Sokak AtÄ±f YÄ±lmaz Caddesi (SakÄ±zaÄŸacÄ± Taksi DuraÄŸÄ±) ve Balo Sokak GiriÅŸleri trafiÄŸe kapatÄ±lacaktÄ±r.

Ä°stanbul'da metrolar yÄ±lbaÅŸÄ±nda kaça kadar çalÄ±ÅŸacak?

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 31  AralÄ±k'Ä± 1 Ocak'a baÄŸlayan gece Marmaray hattÄ± seferleri de dahil tüm raylÄ±  sistem hatlarÄ±, 02.00'ye kadar hizmet verecek.

Teleferik hatlarÄ± ise 22.00'de iÅŸletmeye kapatÄ±lacak.

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