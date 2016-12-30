Antalya'da 20 ton kÃ¼lÃ§e altÄ±n bulundu iddiasÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan o Ã¶rgÃ¼t Ã§Ä±ktÄ±

Antalya'nÄ±n Kemer ilÃ§esinde maÄŸarada bulunduÄŸu iddia edilen altÄ±nlarÄ±n alÃ§Ä±dan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belli oldu. Olayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lardan biri FETÃ–'cÃ¼ Ã§Ä±ktÄ±.

Antalya'nÄ±n Kemer ilçesinde dün maÄŸarada bulunduÄŸu iddia edilen altÄ±nlarÄ±n, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k amacÄ±yla altÄ±n rengine boyanan, alçÄ±dan yapÄ±lan külçeler olduÄŸu belirlendi. Olayla ilgili gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p adliyeye sevk edilen 4 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ä°ZÄ°NSÄ°Z KAZI ALANINDA Ä°NCELEME YAPILDI

Göynük Kanyonu sÄ±nÄ±rlarÄ±nda dün izinsiz kazÄ± sÄ±rasÄ±nda altÄ±n bulunduÄŸu iddiasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±na bugün de devam edildi. Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸü bölgeye geçiÅŸe izin vermedi. Jandarma ekipleri, durdurduklarÄ± araçlardaki yolcular ve sürücülerin kimliklerini kontrol etti. Kemer Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Murat Åžahin de çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alanda incelemelerde bulundu.

KÜLÇE ALTINLAR ALÇIDAN YAPILMIÅž

Ä°ncelemeler sonucunda maÄŸarada bulunduÄŸu iddia edilen altÄ±nlarÄ±n, külçe ÅŸekli verilmiÅŸ ve altÄ±n rengine boyanmÄ±ÅŸ alçÄ± olduÄŸu tespit edildi. GözaltÄ±ndaki M.K, B.H.Åž, S.Ç. ve A.B'nin, sahte altÄ±n külçelerini yerleÅŸtirdikleri maÄŸaranÄ±n giriÅŸini duvar örerek kapattÄ±klarÄ± ve üzerini 3 metre toprakla doldurduklarÄ± iddia edildi. AyrÄ±ca, zanlÄ±larÄ±n baÅŸka bir noktadan 4 metre 10 santim geniÅŸliÄŸindeki kayayÄ± delerek içeriye kamera uzattÄ±klarÄ±, sahte külçelerin görüntüsünü çekerek, kayÄ±tlarÄ±nÄ± izlettikleri define avcÄ±larÄ±nÄ± dolandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± öne sürüldü.

ZANLILARDAN BÄ°RÄ° FETÖ ÜYESÄ° ÇIKTI

Jandarmadaki iÅŸlemleri süren zanlÄ±lardan M.K'nin, FetullahçÄ± Terör Örgütü'ne (FETÖ) iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda resen emekli edilen 2. sÄ±nÄ±f emniyet müdürü olduÄŸu öÄŸrenildi. ZanlÄ±lar, jandarma karakolundaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Kemer Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Åžahin tarafÄ±ndan ifadeleri alÄ±nan zanlÄ±lar daha sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Serbest bÄ±rakÄ±lan M.K'nin, baÅŸka bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda Antalya Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerine teslim edildiÄŸi öÄŸrenildi.

"HAYALLER ALTIN, GERÇEKLER ALÇI"

Antalya Valisi Münir KaraloÄŸlu, sosyal medya hesabÄ±nda sahte altÄ±nlarÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±mlayarak, "Hayaller altÄ±n, gerçekler alçÄ±" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

"369 ADET ALÇIDAN YAPILMIÅž SAHTE KÜLÇE ALTIN TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°"

Antalya ValiliÄŸinden konuyla ilgili yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, 23 AralÄ±k 2016 tarihinde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± emrinde çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ emekli Uzman ErbaÅŸ A.Ö'nün Antalya Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na giderek, Kemer ilçesi Göynük Mahallesi SarÄ±çÄ±nar televizyon vericisinin yakÄ±nlarÄ±nda izinsiz kazÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kazÄ± yapÄ±lan bölgede bulunan bir maÄŸara içerisinde yüklü miktarda altÄ±n bulunduÄŸu bilgisini verdiÄŸi belirtildi.AçÄ±klamada, ihbarÄ±n alÄ±nmasÄ±na müteakip Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca söz konusu bölgede bahse konu maÄŸaranÄ±n tespit edildiÄŸi, maÄŸaranÄ±n belirli bir giriÅŸinin olmamasÄ± nedeniyle kazÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±n uygun olacaÄŸÄ±nÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸi ifade edildi.Antalya Müze MüdürlüÄŸü ile koordine kurulduÄŸu ve bölgede gerekli emniyet tedbirleri alÄ±narak konu hakkÄ±nda detaylÄ± araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan açÄ±klamada, "YapÄ±lan kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu yaklaÅŸÄ±k 369 adet alçÄ±dan yapÄ±lmÄ±ÅŸ sahte külçe altÄ±n tespit edilmiÅŸtir. OlayÄ±n bir dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ÅŸebekesinin iÅŸi olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ olup, soruÅŸturma devam etmektedir." denildi.