Eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 29 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

FETÃ–'ye yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sonucunda 29 eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±
Ankara'da FetullahçÄ± Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 45 eski TRT çalÄ±ÅŸanÄ±ndan 29'u tutuklandÄ±.Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma doÄŸrultusunda, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nan 45 kiÅŸi, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.
SoruÅŸturmayÄ± yürüten cumhuriyet savcÄ±larÄ±na ifade veren zanlÄ±lardan 16'sÄ± adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lma, 29'u ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.
Hakimliklerce sorgulanan zanlÄ±lardan 29'u tutuklandÄ±. Åžüphelilerden 16'sÄ± ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
SoruÅŸturma
Geçen hafta, FETÖ mensuplarÄ±nÄ±n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 68 eski TRT çalÄ±ÅŸanÄ± hakkÄ±nda yakalama çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekipleri, Ankara merkezli 12 ilde operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.