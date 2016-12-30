Ãœniversite Ã¶ÄŸrencilerinin dev kardan adam eseri

UÅŸak Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencileri tarafÄ±ndan 5,5 metre yÃ¼ksekliÄŸinde yapÄ±lan dev kardan adama ilgi bÃ¼yÃ¼k oldu

UÅŸak Üniversitesi öÄŸrencileri, Bir Eylül Kampüsü'nde 5,5 metre yüksekliÄŸinde dev kardan adam yaptÄ±.UÅŸak'ta önceki gün etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan UÅŸak Üniversitesi Görsel Ä°ÅŸitsel Teknikler ve Medya YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± (GiTMEDYA) öÄŸrencileri dev bir kardan adam yapmak üzere sosyal medya üzerinden harekete geçti.ÖÄŸrenci yemekhanesi önünde toplanan öÄŸrenciler kampüs içerisinde topladÄ±klarÄ± karlarÄ± merdiven yardÄ±mÄ±yla üst üste yÄ±ÄŸarak, yaklaÅŸÄ±k 9 saat süren çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan 5,5 metre yüksekliÄŸinde kardan adam yaptÄ±.

Gençlerin "GiTMEDYA" adÄ±nÄ± verdikleri kardan adam, üniversite öÄŸrencileri ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan büyük ilgi gördü.

ÖÄŸrencilerden Emin Ali, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kentte bugüne kadar yapÄ±lmÄ±ÅŸ en büyük kardan adamÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtirken, "Kar çok yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± için böyle bir etkinlik yapalÄ±m dedik. Bir temel oluÅŸturarak üzerine kalÄ±plar halinde karlarÄ± yÄ±ÄŸdÄ±k. YaklaÅŸÄ±k 9 saat sürdü kardan adamÄ± yapmak. HavanÄ±n soÄŸuk olmasÄ±na raÄŸmen bitirmeyi baÅŸardÄ±k. Herkes kardan adam önünde fotoÄŸraf çektirdi ve sosyal medyada paylaÅŸtÄ± " dedi.

GülÅŸah AktaÅŸ ise "Daha önce FÄ±rat Üniversitesinde 5 metre uzunluÄŸunda kardan adam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duymuÅŸtuk. Biz bu rekoru kÄ±rdÄ±k. BaÅŸka bir üniversitede bu boyutlarda bir kardan adam yapÄ±lmadÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

Öte yandan, öÄŸrenciler kardan adam yaparken cep telefonuyla çektikleri hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ görüntüleri sosyal medyada paylaÅŸtÄ±.