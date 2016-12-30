Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yÄ±lbaÅŸÄ± iÃ§in uyardÄ± Saatlerinizi zengin olmak iÃ§in harcamayÄ±n

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Cuma hutbesinde, "Sevap-guÌˆnah, hayÄ±r-sÌ§er konularÄ±nda muhasebe yapÄ±lmasÄ± gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi sÌ§ans oyunlarÄ±yla heba edilmesi ne kadar da uÌˆzuÌˆcuÌˆduÌˆr." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Türkiye genelindeki tüm camilerde, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan "Ömür nimeti" konulu cuma hutbesi okundu. Hutbede, Ä°slam dininin peygamberinin "KÄ±yamet gününde insanogÌ†lu sÌ§u besÌ§ sÌ§eyden hesaba cÌ§ekilmedikcÌ§e Rabbinin huzurundan bir yere kÄ±mÄ±ldayamaz" sözlerine yer verilerek, 'KÄ±yamet gününde' insanlarÄ±n, ömrünü, gençliÄŸini nerede nasÄ±l geçirdiÄŸi, kazancÄ±nÄ± nereden elde ettiÄŸi, nereye harcadÄ±ÄŸÄ±, ilmiyle amel edip etmediÄŸi gibi sorularla hesaba çekileceÄŸi söylendi.

SAATLERÄ°N, EMEK HARCAMADAN ZENGÄ°N OLMAK ARZUSUYLA HEBA EDÄ°LMESÄ° NE KADAR ÜZÜCÜDÜR"

Hutbede Ä°slam dinine inananlarÄ±n yÄ±l sonu nedeniyle peygamberin anÄ±lan sözlerindeki sorularÄ± kendilerine sormasÄ± istenerek, ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:"UnutmayalÄ±m ki oÌˆmuÌˆr sermayesinden gecÌ§en bir yÄ±lÄ±n sonunda kendini ve yaratÄ±lÄ±sÌ§ gayesini unutarak degÌ†erlerimizle oÌˆrtuÌˆsÌ§meyen, insan hayatÄ±na katkÄ±sÄ± olmayan gayri mesÌ§ru tutum ve davranÄ±sÌ§lar sergilemek bir muÌˆmine asla yakÄ±sÌ§maz. Yeni bir yÄ±lÄ±n ilk saatlerinin basÌ§ka kuÌˆltuÌˆrlere, basÌ§ka duÌˆnyalara ait yÄ±lbasÌ§Ä± egÌ†lenceleriyle israfa doÌˆnuÌˆsÌ§tuÌˆruÌˆlmesi ne kadar da duÌˆsÌ§uÌˆnduÌˆruÌˆcuÌˆduÌˆr. Sevap-guÌˆnah, hayÄ±r-sÌ§er konularÄ±nda muhasebe yapÄ±lmasÄ± gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi sÌ§ans oyunlarÄ±yla heba edilmesi ne kadar da uÌˆzuÌˆcuÌˆduÌˆr. YuÌˆce Rabbimiz, oÌˆmruÌˆmuÌˆzuÌˆn kalan kÄ±smÄ±nÄ± gecÌ§en kÄ±smÄ±ndan daha hayÄ±rlÄ± ve bereketli yasÌ§ayabilmeyi bizlere nasip eylesin. HesabÄ±nÄ± veremeyecegÌ†imiz bir hayat yasÌ§amaktan hepimizi muhafaza eylesin."