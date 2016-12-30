Anayasa mahkemesinde gÃ¶revli 41 personel kamu gÃ¶revinden ihraÃ§ edildi

Anayasa mahkemesinde FETÃ– ÅŸoku. 1 kadrolu raportÃ¶r, 4 raportÃ¶r yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 36 personelin FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda kamu gÃ¶revinden men edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe giriÅŸimi sonrasÄ± ilan edilen olaÄŸanüstü hal (OHAL) kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan 667 SayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamÄ±nda, 1 kadrolu raportör, 4 raportör yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 36 personelin kamu görevinden çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar verdi.

68 PERSONEL HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUÅžTURMA SONUÇLANDI

Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yer alan açÄ±klamada, 667 SayÄ±lÄ± OlaÄŸanüstü Hal KapsamÄ±nda AlÄ±nan Tedbirlere Ä°liÅŸkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. maddesi kapsamÄ±nda daha önce açÄ±ÄŸa alÄ±nan 68 personel hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturmanÄ±n sonuçlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

41 PERSONEL KAMU GÖREVÄ°NDEN ÇIKARILDI

1 kadrolu raportör, 4 raportör yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 36 idari personelin söz konusu KHK'nin anÄ±lan maddesi uyarÄ±nca kamu görevinden çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen açÄ±klamada, 2 raportör yardÄ±mcÄ±sÄ± ile 13 idari personel hakkÄ±nda uygulanan açÄ±ÄŸa alma tedbirinin de kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

DÄ°ÄžER PERSONELLE Ä°LGÄ°LÄ° SORUÅžTURMA DEVAM EDÄ°YOR

AçÄ±klamada ayrÄ±ca, açÄ±ÄŸa alma tedbiri kaldÄ±rÄ±lanlarÄ±n bir kÄ±smÄ± da dahil olmak üzere diÄŸer personelle ilgili soruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸi kaydedildi.