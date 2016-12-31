Ä°stanbul'un iki havalimanÄ±nda bulunan 21.5 milyon dolarÄ±n sÄ±rrÄ± ne

Ä°stanbul'un AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ±nda bulunan ve toplamda 21.5 milyon dolar deÄŸerinde olan paraya el konuldu

Habertürk Gazetesinin haberine göre, 13 AralÄ±k’ta Atatürk HavalimanÄ±’nda DiyarbakÄ±r’a boÅŸ valizlerle giden ve daha sonra dolu valizlerle gelen 2 kiÅŸi tespit edildi. Her birinde iki valiz ve bir sÄ±rt çantasÄ± bulunan kiÅŸilere görevliler tarafÄ±ndan bagajlarÄ± sorulduÄŸunda para olduÄŸunu, Irak’tan getirdiklerini ve gümrük beyanlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu söylediler.

‘IRAK’A Ä°HRACAT PARASI’

Ä°ki ÅŸüpheli, Habur Gümrük MüdürlüÄŸü’ne yapÄ±lmÄ±ÅŸ toplam 5 milyon 300 bin dolarlÄ±k beyan formlarÄ±nÄ± gösterdi. Irak’a yapÄ±lan ihracat paralarÄ±nÄ± getirdiklerini söyleyen 2 kiÅŸi, 2 milyon 800 bin dolarlÄ±k beyan formunu evde unuttuklarÄ±nÄ±, toplamda 8 milyon 100 bin dolar para getirdiklerini beyan etti. Ancak sayÄ±mda valizlerden 14 milyon 900 bin dolar ve yaklaÅŸÄ±k 50 bin Ä°ngiliz Sterlini çÄ±ktÄ±. Olay savcÄ±lÄ±ÄŸa bildirildi, beyan edilen parayla valizlerden çÄ±kan para arasÄ±nda büyük fark bulunmasÄ± ve ÅŸirketin sermayesinin son derece düÅŸük olmasÄ± da dikkate alÄ±nÄ±nca 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Nöbetçi sulh ceza hâkimliÄŸi paralara el konmasÄ±na karar verdi.

AYNI GÜN SABÄ°HA GÖKÇEN HAVALÄ°MANI'NDA VALÄ°ZLERDE PARA

AynÄ± gün Sabiha Gökçen HavalimanÄ±’nda da KÄ±rgÄ±zistan’dan gelen 2 kiÅŸinin valizlerinde para olduÄŸu tespit edildi. ÇantalarÄ±nda yüklü miktarda para olduÄŸunu beyan eden kiÅŸiler de tekstil ticareti yaptÄ±klarÄ±nÄ±, paralarÄ± da genelde bavulla sevk ettiklerini söyledi. 2 kiÅŸi gümrük nakit beyanlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirtti. Para miktarÄ±nÄ±n yüksek olmasÄ± nedeniyle savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla 3 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 6 milyon 500 bin dolara da nöbetçi hâkimlik kararÄ±yla el konuldu. Her iki olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n incelemesi sürerken paralarÄ±n terör örgütleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± da araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.