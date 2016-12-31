Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 100 rÃ¼tbeli asker tutuklandÄ±

FETÃ–'nÃ¼n TSK'daki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 100 rÃ¼tbeli asker Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tutuklandÄ±

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapÄ±lanmasÄ±na yönelik operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan ve örgütün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 107 rütbeli askerden 100'ü tutuklandÄ±.Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan ve "ByLock" kullanan örgüt mensuplarÄ±na yönelik soruÅŸturma çerçevesinde, KaçakçÄ±lÄ±k SuçlarÄ±yla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ile Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± ekipler tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda muvazzaf subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 107 kiÅŸinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Åžüpheli 107 kiÅŸi, bu sabah soruÅŸturmanÄ±n yürütüldüÄŸü ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±na sevk edildi.

SavcÄ±lÄ±k sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanmalarÄ± talebiyle nöbetçi hakimliÄŸe çÄ±karÄ±lan ÅŸüphelilerden 100'ü tutuklandÄ±, diÄŸer 7 kiÅŸi ise "Etkin PiÅŸmanlÄ±k YasasÄ±"ndan faydalanarak adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Kara, Hava ve Deniz kuvvet komutanlÄ±klarÄ±nda çeÅŸitli rütbelerde görevli 575 asker hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸti. Ä°stanbul merkezli 58 ilde 17 AralÄ±k'ta 2 ayrÄ± operasyon düzenlenmiÅŸ ve haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilenlerden 351'i yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.

AralarÄ±nda muvazzaf subay ve astsubaylarÄ±n da bulunduÄŸu belirtilen 179 kiÅŸinin emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklu sayÄ±sÄ± 161'e yükselirken "Etkin PiÅŸmanlÄ±k YasasÄ±"ndan faydalanan 11 kiÅŸi ise serbest kaldÄ±.