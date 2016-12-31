Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/12/2016 06:51

Osmangazi Ãœniversitesi gÃ¶revlileri dahil 26 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

eskiÅŸehir

EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesinde gÃ¶rev yapan bir grup dahil 26 kiÅŸi FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon sonucunda tutuklandÄ±

FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±narak adliyeye sevk edilen EskiÅŸehir Osmangazi Üniversitesinden (ESOGÜ) bir grup akademik ve idari personelin aralarÄ±nda bulunduÄŸu 35 ÅŸüpheliden 26'sÄ± tutuklandÄ±.

Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekipleri tarafÄ±ndan düzenlenen operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler, emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan EskiÅŸehir Adalet SarayÄ±'na getirildi.

AralarÄ±nda "üniversite imamlarÄ±"nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 11 profesör, 5 doçent ve 4 yardÄ±mcÄ± doçent ile saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± ve sekreterlerin bulunduÄŸu 35 zanlÄ±dan Ö.Ö, M.M.K, Ä°.C, A.Y, Ä°.D, M.B.A, Ä°.U, A.A, M.K, T.A, K.K, Ä°.Y, E.Ö.U, H.U.Y, A.Ö, E.Ö, M.S, Y.H, C.G, C.A, Y.K, M.A, O.K, E.A, S.A. ve B.Y, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DiÄŸer 9 ÅŸüpheli ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

FETÖ/PDY'nin ESOGÜ yapÄ±lanmasÄ±na yönelik 23 AralÄ±k'ta baÅŸlatÄ±lan operasyonda 41 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, bu kiÅŸilerden 6'sÄ± emniyetteki ifadelerinin ardÄ±ndan salÄ±verilmiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

milli piyango

Milli piyango yÄ±lbaÅŸÄ± Ã§ekiliÅŸi ne zaman yapÄ±lacak

2017'ye girmeye geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. Her yÄ±l gelenek haline gelen milli piyango Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam saat kaÃ§ta yapÄ±lacak, detaylar haberimizde

hayvanat bahÃ§esi

BugÃ¼ne kadar verilen en gÃ¼zel yÄ±lbaÅŸÄ± hediyesi

Kocaeli'nin DarÄ±ca ilÃ§esindeki hayvanat bahÃ§esindeki hayvanlara yeni yÄ±l nedeniyle iÃ§inde yiyecekler olan paketler verildi

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Bu akÅŸam Ä°stanbul'a kar yaÄŸacak mÄ±

AKOM 31 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ iÃ§in Ä°stanbul'un yÃ¼ksek kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n beklendiÄŸini duyurdu