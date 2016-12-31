Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/12/2016 06:54

Ä°stanbul'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyon

istanbul operasyon

Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 8 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ä°stanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan 12 kiÅŸiden 8'i tutuklandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, terör örgütünün siyasal alan yapÄ±lanmasÄ± içerisinde faaliyet gösteren ve aralarÄ±nda HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) ilçe baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu ÅŸahÄ±slarÄ±n deÅŸifre edilmesine yönelik çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda kent genelinde belirlenen adreslere 12 AralÄ±k'ta düzenlenen operasyonda, H.A, M.K, N.K, F.D, B.A, A.M, B.K, M.K, F.A, R.G, E.S. ve G.P. isimli 12 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyette iÅŸlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen ÅŸüphelilerden B.A, A.M, B.K, M.K, F.A, R.G, E.S. ve G.P.'nin tutuklandÄ±ÄŸÄ±, diÄŸer 4 kiÅŸinin ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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