BeyoÄŸlu'nda faciadan son anda dÃ¶nÃ¼ldÃ¼

Ä°stanbul BeyoÄŸluâ€™nda 3 katlÄ± metruk bir bina otomobilin Ã¼zerine Ã§Ã¶ktÃ¼. Kazadan etkilenen 2 araÃ§ta maddi hasar olurken can kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±

BeyoÄŸlu HüseyinaÄŸa mahallesi, Küçükbayram Sokak'ta bulunan 3 katlÄ± metruk bir binanÄ±n duvarÄ±nÄ±n bir bölümü gece saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki iki aracÄ±n üzerin yÄ±kÄ±ldÄ±.Ä°hbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri binanÄ±n bulunduÄŸu sokaÄŸÄ±n giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±na ÅŸerit çekerek güvenlik önlemi aldÄ±. YapÄ±lan incelemelerde çökme sonucunda ölen yada yaralÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± belirlenirken, araçlarda maddi hasar meydana geldiÄŸi görüldü.