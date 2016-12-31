Mersin'deki faciada kaybolan 3 kiÅŸi hala aranÄ±yor

Mersin'de meydana gelen sel felaketinde selfie Ã§ekerken denize dÃ¼ÅŸerek kaybolan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Soner YÄ±lmaz, 4 yaÅŸÄ±ndaki Miray ve 25 yaÅŸÄ±ndaki Sultan Uncu'yu arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Otomobilde kaybolan Miray'Ä±n annesi Fatma ve babasÄ± Serkan Genç'in dün cesetleri bulunmuÅŸtu.Kentte çarÅŸamba günü baÅŸlayan ve dün saat 13.00'e kadar aralÄ±ksÄ±z 19 saat süren ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±nada, metrekareye 155.8 kilogram yaÄŸmur düÅŸtü. Bir çok ev ve iÅŸyerini su basarken, trafikteki araçlarda çok sayÄ±da kiÅŸi mahsur kaldÄ±.