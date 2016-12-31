Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/12/2016 07:15

Mersin'deki faciada kaybolan 3 kiÅŸi hala aranÄ±yor

mersin haberleri

Mersin'de meydana gelen sel felaketinde selfie Ã§ekerken denize dÃ¼ÅŸerek kaybolan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Soner YÄ±lmaz, 4 yaÅŸÄ±ndaki Miray ve 25 yaÅŸÄ±ndaki Sultan Uncu'yu arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Otomobilde kaybolan Miray'Ä±n annesi Fatma ve babasÄ± Serkan Genç'in dün cesetleri bulunmuÅŸtu.Kentte çarÅŸamba günü baÅŸlayan ve dün saat 13.00'e kadar aralÄ±ksÄ±z 19 saat süren ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±nada, metrekareye 155.8 kilogram yaÄŸmur düÅŸtü. Bir çok ev ve iÅŸyerini su basarken, trafikteki araçlarda çok sayÄ±da kiÅŸi mahsur kaldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

milli piyango

Milli piyango yÄ±lbaÅŸÄ± Ã§ekiliÅŸi ne zaman yapÄ±lacak

2017'ye girmeye geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. Her yÄ±l gelenek haline gelen milli piyango Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam saat kaÃ§ta yapÄ±lacak, detaylar haberimizde

hayvanat bahÃ§esi

BugÃ¼ne kadar verilen en gÃ¼zel yÄ±lbaÅŸÄ± hediyesi

Kocaeli'nin DarÄ±ca ilÃ§esindeki hayvanat bahÃ§esindeki hayvanlara yeni yÄ±l nedeniyle iÃ§inde yiyecekler olan paketler verildi

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Bu akÅŸam Ä°stanbul'a kar yaÄŸacak mÄ±

AKOM 31 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ iÃ§in Ä°stanbul'un yÃ¼ksek kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n beklendiÄŸini duyurdu