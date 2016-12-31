Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/12/2016 07:17

SoÄŸuk hava ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na raÄŸmen balÄ±k tuttular

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk havanÄ±n etkili olmasÄ±na raÄŸmen bazÄ± balÄ±kÃ§Ä±lar UnkapanÄ± KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nde balÄ±k tutmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

Ä°stanbul’un bazÄ± bölgelerinde gece saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk havaya aldÄ±rmayan bazÄ± balÄ±kçÄ±lar ise olumsuz hava koÅŸullarÄ±na raÄŸmen UnkapanÄ± Köprüsü’nde balÄ±k tuttu.

Uzun yÄ±llardan beri balÄ±kçÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mustafa Kaya, "Bu keyif bizim için biraz. Birazda hastalÄ±k.. O da bizim hastalÄ±ÄŸÄ±mÄ±z. AkÅŸam saat 11’den beri buradayÄ±z. Sabaha kadar burada olacaÄŸÄ±z. Sabah balÄ±ÄŸÄ±nÄ± bekliyoruz" dedi.SoÄŸuk havada dÄ±ÅŸarÄ±da çalÄ±ÅŸmak zorunda olanlar ise teneke içinde ateÅŸ yakarak soÄŸuktan korunmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.

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