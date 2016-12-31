Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/12/2016 07:20

2017'nin ilk haftasÄ±nda gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde ÅŸÃ¶len yaÅŸanacak

gÃ¶ktaÅŸÄ± yaÄŸmuru

2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda Quadrantidler adÄ±ndaki gÃ¶k taÅŸÄ± yaÄŸmuru ile gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ ÅŸÃ¶leni meydana gelecek

Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, bu geceden itibaren bir hafta süresince gökyüzünde Quadrantidler adlÄ± gök taÅŸÄ± yaÄŸmurunun görülebileceÄŸini bildirdi.

Dal, gökyüzü ÅŸöleninin en görkemli halinin 3 Ocak SalÄ± gününü 4 Ocak ÇarÅŸamba'ya baÄŸlayan gece havanÄ±n açÄ±k olmasÄ± halinde Türkiye'nin her köÅŸesinden izlenebileceÄŸini belirtti.

Gök taÅŸÄ± yaÄŸmurunun saat 00.00'dan sonra, nispeten karanlÄ±k bir ortamda, gökyüzüne baÅŸucu hizasÄ±yla doÄŸu ufku arasÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda daha iyi görülebileceÄŸini vurgulayan Dal, ÅŸunlarÄ± kaydetti: 

"GeçtiÄŸimiz 13-14 AralÄ±k gecelerinde de benzer bir gök taÅŸÄ± yaÄŸmuru yaÅŸanmÄ±ÅŸ ve 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n son gök taÅŸÄ± yaÄŸmuru olmuÅŸtu. Quadrantidler ise yeni yÄ±lÄ±n ilk gök taÅŸÄ± yaÄŸmuru. Bu yÄ±l içinde izlemeye deÄŸer bir sonraki gök taÅŸÄ± yaÄŸmuru aÄŸustos ayÄ±nda gerçekleÅŸecek. KÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n uzun olmasÄ±, gökyüzü hayranlarÄ±nÄ±n gök taÅŸÄ± yaÄŸmurunu uzun süre izlemelerine imkan saÄŸlayacaktÄ±r." 

"YÄ±ldÄ±z kaymasÄ±" olarak da bilinen bu olayÄ±n hemen her gün ve her saat yaÅŸansa da zaman zaman daha sÄ±k gözlenebildiÄŸini hatÄ±rlatan Dal, özellikle fotoÄŸraf tutkunlarÄ±na görsel ÅŸöleni kaçÄ±rmamalarÄ±nÄ± tavsiye etti. 

 
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