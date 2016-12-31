Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/12/2016 07:27

MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ iÃ§in Apple'a baÅŸvurulacak

MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ

Rusya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'a yÃ¶nelik suikast dÃ¼zenleyen MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n telefonundaki ÅŸifrelerin kÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yetkililer Apple ile iletiÅŸime geÃ§ecek

Yeni Åžafak Gazetesi'nin haberine göre Apple, telefonun iCloud hesabÄ±nÄ±n ÅŸifresinin verdiÄŸi taktirde soruÅŸturmada geliÅŸme yaÅŸanacaÄŸÄ±, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n baÄŸlantÄ±larÄ±na ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± ifade ediliyor. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n iCloud hesabÄ±nÄ±n verilmesiyle mail hesabÄ±, sosyal medya hesaplarÄ± ve farklÄ± hesaplarÄ±na ulaÅŸarak suikastÄ±n detaylarÄ± aydÄ±nlatÄ±lacak.

FBI'A VERMEMÄ°ÅžTÄ°

Daha önce ABD'de San Bernardino'da bir engelli merkezinde maskeli üç saldÄ±rgan tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± soruÅŸturan FBI, 14 kiÅŸiyi uzun namlulu silahla öldüren saldÄ±rgan Syed Rizwan Farook'un iPhone 5C telefonunun ÅŸifresini istemiÅŸti. Ancak Apple, “KiÅŸisel verilerin korunmasÄ±na önem veriyoruz” ÅŸeklindeki bir açÄ±klamayla bu talebi geri çevirmiÅŸti.

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