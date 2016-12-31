Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/12/2016 07:29

UÅŸak Ãœniversitesi rektÃ¶rÃ¼ dahil 4 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

UÅŸak Ãœniversitesi rektÃ¶rÃ¼

UÅŸak Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Sait Ã‡elik dahil 4 kiÅŸi FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon sonucunda tutuklandÄ±

Darbe giriÅŸiminden sonra UÅŸak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca “FetullahçÄ± Terör Örgütü ve Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±”na yönelik sürdürülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda UÅŸak Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KOM Åžube ekiplerinin UÅŸak Üniversitesi yönetim ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda aralarÄ±nda UÅŸak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, doçent ve yardÄ±mcÄ± doçentlerin de bulunduÄŸu toplam 9 kiÅŸiyi gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

Emniyetteki ifade süreçlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, dün sabah saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilerek Adliyeye sevk edilen ÅŸüpheliler hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±. Mahkeme tarafÄ±ndan “terör örgütüne üye olmak ve yardÄ±m etmek suçlarÄ±ndan” UÅŸak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik, Rektör’ün makam ÅŸoförü OÄŸuz Ceylan, Eski bir dernek baÅŸkanÄ± Muhammet Kaya ve yurt çalÄ±ÅŸanÄ± Mustafa ÇÄ±naroÄŸlu olmak üzere toplam 4 kiÅŸi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kiÅŸi ise adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken bir kiÅŸide mahkeme tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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