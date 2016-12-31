Ä°stanbul'da bugÃ¼n hangi yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda bugÃ¼n yeni yÄ±l Ã¶ncesi tedbirleri iÃ§in saat 16.00'dan sonra bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

BeyoÄŸlu'nda, yÄ±lbaÅŸÄ± tedbirleri kapsamÄ±nda bugün saat 16.00'dan sonra trafiÄŸe kapatÄ±lacak yollar ve alternatif güzergahlar tespit edildi.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ilçede cumartesi günü saat 16.00’dan itibaren, yÄ±lbaÅŸÄ± tedbirlerinin sona ermesinden bir saat sonrasÄ±na kadar bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.

Buna göre, Mete KavÅŸaÄŸÄ±ndan Taksim yönüne giden araçlar Dolmabahçe istikametine, ÅžiÅŸhane Ä±ÅŸÄ±klardan (TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ±na) Taksim istikametine giden araçlar UnkapanÄ± istikametine yönlendirilecek.

Toprak yol Ä±ÅŸÄ±klardan Taksim yönüne GümüÅŸsuyu Caddesine akÄ±m verilmeyerek, araçlar Dolmabahçe istikametine gönderilecek. ÅžiÅŸhane Metro DuraÄŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±ndan yol kapatÄ±larak TarlabaÅŸÄ± ve Taksim istikametine akÄ±m verilmeyecek.

AyrÄ±ca TepebaÅŸÄ± Ä±ÅŸÄ±klardan yol kapatÄ±larak, akÄ±m UnkapanÄ± istikametine, Taksim AKM KavÅŸaÄŸÄ±ndan akÄ±m geri çevrilerek Dolmabahçe istikametine, SÄ±raselviler Caddesine giriÅŸ kapatÄ±larak, akÄ±m KazancÄ± YokuÅŸuna yönlendirilecek.

Yeni ÇarÅŸÄ± Caddesi, MeÅŸelik Sokak giriÅŸi, TurnacÄ±baÅŸÄ± Caddesi ve Sadri AlÄ±ÅŸÄ±k Sokak, Ä°stiklal Caddesine gidiÅŸ istikametinde kapatÄ±larak, akÄ±m Ä°stiklal Caddesine verilmeyecek.

Refik Saydam Caddesinden AsmalÄ± Mescit Caddesine giriÅŸ - çÄ±kÄ±ÅŸ ve TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ± üzerinde Zambak Sokak, AtÄ±f YÄ±lmaz Caddesi (SakÄ±zaÄŸacÄ± Taksi DuraÄŸÄ±) ve Balo Sokak giriÅŸleri trafiÄŸe kapatÄ±lacak.