Ä°stanbul'da gece yarÄ±sÄ± meydana gelen patlamanÄ±n nedeni belli oldu

Ä°stanbul Maltepe'de meydana gelen patlamanÄ±n el yapÄ±mÄ± bombadan kaynaklÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Ä°stanbul Maltepe'de bir patlama meydana geldi. El yapÄ±mÄ± bombadan kaynaklÄ± olduÄŸu belirtilen patlama nedeniyle bir restoranÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±.Edinilen bilgiye göre, Maltepe KüçükyalÄ± Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranÄ±n yanÄ±nda saat 22.30 sÄ±ralarÄ±nda patlama meydan geldi. Ölen ve yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± patlamada yakÄ±ndaki restoranÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±. OlayÄ±na yerine çok sayÄ±da polis ekibi sevk edilirken bomba imha uzmanlarÄ± olay yerine çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±. UzmanlarÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu patlamanÄ±n el yapÄ±mÄ± bombadan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatan polis, MOBESE ve güvenlik kamera kayÄ±tlarÄ±ndan bombayÄ± koyan kiÅŸi, ya da kiÅŸilerin tespiti için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.