Noel Baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda terÃ¶rist ÅŸÃ¼phesi vatandaÅŸÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± nedeniyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–'nÃ¼n olasÄ± yeni planlarÄ± iÃ§in vatandaÅŸlar birbirini uyarÄ±yor

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastinin ardÄ±ndan yeni hedefinin yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ± olacaÄŸÄ± iddiasÄ± üzerine millet topyekün teyakkuza geçti.

FETÖ'NÜN "NOEL BABA" SENARYOSUNA KARÅžI MÄ°LLET UYANIK!

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastinin daha önce FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün televizyon kanalÄ±nda yayÄ±nlanan "Nizama AdanmÄ±ÅŸ Hayatlar" dizisinde açÄ±kça iÅŸlendiÄŸi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± dizinin bir sonraki bölümünde ise Noel Baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki teröristlerin içine bomba yerleÅŸtirdikleri hediyeleri çocuklara daÄŸÄ±tmasÄ± Türkiye'yi bir kez daha saÄŸduyulu bir alarma geçirdi.

VATANDAÅžLARDAN "FETÖ'CÜ NOEL BABA" VURGUSU

Son dönemde dünyadaki ekonomik durgunluÄŸa raÄŸmen gerçekleÅŸtirdiÄŸi devasa yatÄ±rÄ±mlarla sürekli büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin önünü kesmek için seferber olan karanlÄ±k güçlerin maÅŸasÄ± FETÖ'nün kanlÄ± senaryosuna karÅŸÄ± vatandaÅŸlar birbirlerini uyanÄ±k olmaya çaÄŸÄ±rÄ±rken, sosyal medyada da dikkatli olunmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor. ÇiÄŸdem Turhan adlÄ± twitter kullanÄ±cÄ±sÄ± "Terör nedeniyle Noel Baba kÄ±yafeti ile dÄ±ÅŸarÄ±da dolaÅŸmak yasaklanmalÄ±dÄ±r..." derken, Refik Keser ise "Noel Baba kÄ±yafetli terör saldÄ±rÄ±sÄ±na dikkat" uyarÄ±sÄ±nda bulundu. VatandaÅŸlar, tehlike anÄ±nda soÄŸukkanlÄ± bir ÅŸekilde 155 Polis Ä°mdat HattÄ±'nÄ±n aranmasÄ± gerektiÄŸini vurguluyor.

Tehlike anÄ±nda aranmasÄ± gereken numaralar

Ä°stanbul'un ilçelerinde Milli EÄŸitim Müdürlükleri terör olaylarÄ± ihtimallerine karÅŸÄ±lÄ±k öÄŸrenciler arasÄ±ndaki yÄ±lbaÅŸÄ± hediyeleÅŸmelerini iptal ederken, Ä°stanbul ValiliÄŸinden dün yapÄ±lan yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±na yönelik açÄ±klamada da, vatandaÅŸlardan acil durumlarda 110 Ä°tfaiye, 112 Ä°lk YardÄ±m ve Acil SaÄŸlÄ±k, 122 AFAD ÇaÄŸrÄ± Merkezi, 153 Ä°BB Beyaz Masa, 155 Polis Ä°mdat, 156 Jandarma Ä°mdat, 158 Sahil Güvenlik hatlarÄ±nÄ± aramalarÄ± istendi.