Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/12/2016 11:17

Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 31 AralÄ±k 2016

hava durumu

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan alÄ±nan verilere gÃ¶re yurt genelinde hava durumunun ÅŸÃ¶yle olmasÄ± bekleniyor

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün ÅŸöyle.

Ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, DoÄŸu Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun doÄŸusu, Karadeniz, DoÄŸu Anadolu, GüneydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± ile Antalya'nÄ±n doÄŸu ilçeleri, Isparta'nÄ±n güneyi, Ankara, Batman ve Siirt çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. KÄ±yÄ± kesimlerde yaÄŸmur ve saÄŸanak Marmara ve yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde görülecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin kÄ±yÄ± kesimlerinde kuvvetli yaÄŸmur iç kesimlerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacaÄŸÄ±, iç ve batÄ± bölgelerde mevsim normallerinin altÄ±nda, doÄŸu bölgelerde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n genellikle güney yönlerden hafif, Marmara ve BatÄ± Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Çok bulutlu, ilk saatlerde kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -1

Ä°stanbul: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 4

Ä°zmir: ParçalÄ± ve çok bulutlu 6

Bursa: Çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 2

Adana: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; ilk saatlerde kuvvetli ve yer yer ÅŸiddetli saÄŸanak ve yaÄŸmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor 12

Antalya: Çok bulutlu, doÄŸu ilçeleri aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 13

Samsun: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 10

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu, Pazar gece saatlerinde yaÄŸmurlu geçmesi bekleniyor 11

Erzurum: Çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 0

DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu 8

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