Hamile kadÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Manisa'nÄ±n Turgutlu ilÃ§esinde yaÅŸayan ve 4 aylÄ±k hamile Ebru Tireli'ye saldÄ±ran ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda 18.5 yÄ±l hapis cezasÄ± istendi

Manisa'nÄ±n Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi’nde geçen 7 AralÄ±k’ta meydana geldi. 4 aylÄ±k hamile olan 32 yaÅŸÄ±ndaki Ebru Tireli, akÅŸam saatlerinde evinin yakÄ±nÄ±ndaki Osman Gazi ParkÄ±’na spor yapmaya gitti. Bu sÄ±rada, kÄ±rmÄ±zÄ± renkli otomobilden inen bir erkek, yanÄ±na gelip, "Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksÄ±n" diye baÄŸÄ±rdÄ± ardandan, ayaÄŸÄ±ndan çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± ayakkabÄ±sÄ±yla genç kadÄ±nÄ±n suratÄ±na vurdu. SaldÄ±rgan, dengesini yitirince düÅŸerek baÅŸÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±ma çarpan Ebru Tireli’ye yerdeyken tekme attÄ±. Korkup, gözyaÅŸlarÄ± döken ve hamile olduÄŸunu söyleyen Ebru Tireli’nin çÄ±ÄŸlÄ±k atmasÄ± üzerine saldÄ±rgan kaçtÄ±.

Ä°LK ÅžÜPHELÄ° 3 GÜN TUTUKLU KALDI, SUÇSUZ OLDUÄžU ORTAYA ÇIKTI

Hamile Ebru Tireli’ye yapÄ±lan saldÄ±rÄ±, kamuoyunda büyük tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±, Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç’in talimatÄ±yla saldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± için ’özel ekip’ görevlendirildi. Görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilgiler doÄŸrultusunda Mehmet T., olayÄ±n faili olduÄŸu iddiasÄ±yla yakalandÄ±. Emniyet MüdürlüÄŸü’ne götürülen Mehmet T. ilk ifadesinde suçlamalarÄ± kabul etmedi, olay saatinde baÅŸka yerde bulunduÄŸunu anlatmasÄ±na raÄŸmen tutuklandÄ±. 3 gün tutuklu kalan Mehmet T., olay saatinde saldÄ±rÄ±da kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen aracÄ±nÄ±n hiç yerinden hareket etmediÄŸine dair güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nÄ±n bulunmasÄ±yla, suçsuz bulundu ve serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Mehmet T.’nin serbest kalmasÄ±ndan sonra polisin çalÄ±ÅŸmasÄ± yeniden baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada polise baÅŸvuran N.Ç., kendisinin de daha önce parka yakÄ±n bir bölgede cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. EÅŸkal bilgisi verdi. Eldeki kanÄ±tlara göre araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± sürdüren polis, ilçedeki bir otoparkta, Ebru Tireli’ye saldÄ±ran kiÅŸinin gezdiÄŸi araca benzer kÄ±rmÄ±zÄ± bir araç olduÄŸunu tespit etti. Otomobilin plakasÄ±ndan yola çÄ±kan polis, Tireli’nin saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± parkÄ±n bulunduÄŸu Osman Gazi Mahallesi’nde oturan tuÄŸla fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan Davut K.’yÄ± gözaltÄ±na aldÄ±. Antidepresan haplar kullandÄ±ÄŸÄ± öne sürülen Davut K., tutuklandÄ±.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI Ä°STEDÄ°

Olaydan sonra soruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ±, araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± tamamlayÄ±p iddianamesini de hazÄ±rladÄ±. SavcÄ±, üç gün tutuklu kalan Mehmet T. hakkÄ±nda takipsizlik kararÄ± verdi. OlayÄ±n asÄ±l zanlÄ±sÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan Davut K. için, hamile olan Ebru Tireli’ye yönelik kasten yaralama ve hakaret suçlarÄ±ndan toplam 4 yÄ±l, sonradan ortaya çÄ±kan maÄŸdur N.Ç.’ye yönelik hareketinden dolayÄ± da cinsel saldÄ±rÄ± ile hakaret suçlarÄ±ndan toplam 14.5 yÄ±l hapis cezasÄ± istedi. 18.5 yÄ±l hapis ceza istemiyle yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlanacak olan Davut K.’nin, iddianamede de yer alan ifadesinde, Ebru Tireli’ye yönelik saldÄ±rÄ±yÄ± kabul ettiÄŸi, ancak diÄŸer suçlamalarÄ± reddettiÄŸi kaydedildi.