Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/12/2016 11:55

Bu akÅŸam Ä°stanbul'a kar yaÄŸacak mÄ±

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

AKOM 31 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ iÃ§in Ä°stanbul'un yÃ¼ksek kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n beklendiÄŸini duyurdu

Meteoroloji'den yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, DoÄŸu Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun doÄŸusu, Karadeniz, DoÄŸu Anadolu, GüneydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± ile Antalya'nÄ±n doÄŸu ilçeleri, Isparta'nÄ±n güneyi, Ankara, Batman ve Siirt çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. 

YILBAÅžINDA Ä°STANBUL'DA KAR YAÄžACAK MI?

Akom'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°stanbul'da etkili olacak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n yaÄŸmur, yüksek bölgelerde sulu kar ve hafif kar ÅŸeklinde Pazar sabah saatlerine kadar devam ettikten sonra Ä°stanbul'un semalarÄ±nÄ± terk edeceÄŸi belirtildi

SICAKLIKLAR DÜÅžÜYOR

KÄ±yÄ± kesimlerde yaÄŸmur ve saÄŸanak Marmara ve yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde görülecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin kÄ±yÄ± kesimlerinde kuvvetli yaÄŸmur iç kesimlerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacaÄŸÄ±, iç ve batÄ± bölgelerde mevsim normallerinin altÄ±nda, doÄŸu bölgelerde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n genellikle güney yönlerden hafif, Marmara ve BatÄ± Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

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