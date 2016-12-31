BugÃ¼ne kadar verilen en gÃ¼zel yÄ±lbaÅŸÄ± hediyesi

Kocaeli'nin DarÄ±ca ilÃ§esindeki hayvanat bahÃ§esindeki hayvanlara yeni yÄ±l nedeniyle iÃ§inde yiyecekler olan paketler verildi

Kocaeli'nin DarÄ±ca ilçesinde bulunan hayvanat bahçesindeki hayvanlara yÄ±lbaÅŸÄ± öncesinde içerisinde yiyecekler olan hediye paketleri verildi.

Kocaeli'nin DarÄ±ca ilçesindeki Faruk YalçÄ±n Hayvanat Bahçesi ve Botanik ParkÄ±nda yÄ±lbaÅŸÄ± öncesi hayvanlara hediye paketleri içerisinde yiyecekler verildi. BakÄ±cÄ±lar, içerisine et, meyve ve sebzeler olan kutularÄ± hayvanlarÄ±n bulunduÄŸu yerlere bÄ±raktÄ±. Kaplanlar önce koklayarak içerisinde ne olduÄŸunu anlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kutularÄ± daha sonra pençeleriyle açarak içerisindeki yiyecekleri yedi. Maymunlar ise hediye paketi içerisindeki meyve ve sebzeleri almak için birbirleriyle kÄ±yasÄ±ya mücadele ettiler.

"HAYVANLARA KUTULAR Ä°ÇERÄ°SÄ°NDE HEDÄ°YELER VERÄ°YORUZ"

YÄ±lbaÅŸÄ±nda hayvanlarÄ± unutmadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Faruk YalçÄ±n Hayvanat Bahçesi ve Botanik ParkÄ± EÄŸitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen AydÄ±n, "2016 yÄ±lÄ±nÄ± bitiriyoruz. Hayvanat Bahçesinde yeni yÄ±l için hazÄ±rlÄ±klar var. Tabi hayvanlarÄ± da unutmuyoruz. Onlara kutular içerisinde beslendiÄŸi ve en çok sevdiÄŸi yiyecekleri vermeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Sibirya KaplanÄ±na et verdik, maymunlara sebze ve meyve verdik. Åžimdi kahverengi kapuçinlerin içerisindeyiz. Onlara da ceviz ve yumurta veriyoruz. Åžuan keyifle verdiÄŸimiz hediyeleri yiyorlar" dedi.

"2017 YILININ Ä°NÅžALLAH ÜLKEMÄ°ZE HAYIRLAR VE BARIÅž GETÄ°RMESÄ°NÄ° DÄ°LÄ°YORUZ"

Sözlerine yeni yÄ±l mesajÄ± vererek devam eden AydÄ±n, "Yeni yÄ±lda ülkemizin milli beraberlik, huzur ve barÄ±ÅŸ içerisinde yaÅŸamasÄ±nÄ± umut ediyoruz. 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n inÅŸallah ülkemize hayÄ±rlar ve barÄ±ÅŸ getirmesini diliyoruz. Bu kapsamda da biz kendi hayvanat bahçemize gelen ziyaretçilerimize de sürpriz etkinlikler yapÄ±yoruz. En azÄ±ndan bu dönemki zor günleri bir nebze olsa da atlatmak istiyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Yeni yÄ±l hediyesi alan hayvanlar, hediye paketlerini aldÄ±ktan sonra yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± hareketler ile ziyaretçilere güzel anlar yaÅŸattÄ±.