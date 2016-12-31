Milli piyango yÄ±lbaÅŸÄ± Ã§ekiliÅŸi ne zaman yapÄ±lacak

2017'ye girmeye geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. Her yÄ±l gelenek haline gelen milli piyango Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam saat kaÃ§ta yapÄ±lacak, detaylar haberimizde

Yepyeni bir yÄ±la giriÅŸ yapÄ±yoruz. Her yÄ±lbaÅŸÄ± gelenek haline gelen Milli Piyango bileti, milyonlarca vatandaÅŸ tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±nÄ±yor. SatÄ±n alÄ±nan biletlerin ardÄ±ndan çekiliÅŸ sonuçlarÄ± heyecanla bekleniyor.

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MÄ°LLÄ° PÄ°YANGO YILBAÅžI ÇEKÄ°LÄ°ÅžÄ° NE ZAMAN?

Milli Piyango Ä°daresi (MPÄ°) resmi internet sitesi çekiliÅŸ sonuçlarÄ± ile ilgili bir açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamaya göre ilk çekiliÅŸ saati 19.00’da baÅŸlarken en büyük ikramiye olan 60 milyonluk liralÄ±k çekiliÅŸ saati ise 23.30 olarak belirlendi.

Ä°ÅžTE MPÄ° DUYURUSU:

“Ä°daremizin 31 AralÄ±k 2016 (2017 YÄ±lbaÅŸÄ±) Özel ÇekiliÅŸi, Ankara KÄ±zÄ±lay'da bulunan Genel Müdürlük hizmet binamÄ±zÄ±n çekiliÅŸ salonunda yapÄ±lacaktÄ±r.

Saat 23.30 itibariyle yapÄ±lacak olan 60 Milyon TL tutarÄ±ndaki büyük ikramiyenin çekiliÅŸine, satÄ±lan bilete çÄ±kana kadar devam edilecektir. Saat 19.00'dan itibaren, aÅŸaÄŸÄ±daki çekiliÅŸ akÄ±ÅŸ planÄ± çerçevesinde deÄŸerli basÄ±n mensuplarÄ±mÄ±z da çekiliÅŸimize katÄ±larak ses ve görüntü alabileceklerdir.

YÄ±lbaÅŸÄ± ÇekiliÅŸimiz, bütün çekiliÅŸlerimizde olduÄŸu gibi halka açÄ±k olarak, çekiliÅŸ heyeti ve noter gözetiminde gerçekleÅŸtirilecek olup, çekiliÅŸimize bütün halkÄ±mÄ±z davetlidir.

Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur.”