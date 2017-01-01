TÃ¼rk Seddi'nin bitmesine 28 kilometre kaldÄ±

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizlenen Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na 105 kilometrelik alan beton duvarla Ã¶rÃ¼lmeye devam ediyor.

Azez- Cerablus arasÄ±nda terör örgütlerinden temizlenen 105 kilometrelik alanÄ±n 77 kilometresinde beton duvar tamamlandÄ±. Hat boyunca 2 metre geniÅŸliÄŸinde ve 3 metre yüksekliÄŸindeki 7 tonluk seyyar bloklar yerleÅŸtiriliyor. Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda alÄ±nan güvenlik önlemleri ve Türk Seddi'nin son hali böyle görüntülendi.

HAREKATLA TEMÄ°ZLENDÄ°

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bir yandan DEAÅž'lÄ± ve PYD/PKK'lÄ± teröristlerle mücadelesine kararlÄ±lÄ±kla devam ederken, diÄŸer yandan da sÄ±nÄ±rda aldÄ±ÄŸÄ± güvelik önlemlerini artÄ±rÄ±yor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye-Suriye arasÄ±ndaki 911 kilometrelik sÄ±nÄ±ra yapÄ±lan ve dünyanÄ±n en uzun üçüncü duvarÄ± özelliÄŸindeki 'Türk Seddi'ni örme çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

28 KÄ°LOMETRE KALDI

24 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat kalkanÄ± HarekatÄ± ile Türk SilahlÄ± Kuvvetleri Azez- Cerablus arasÄ±ndaki 105 kilometrelik alanÄ± terör örgütlerinden temizledi. Güvenli hale getirilen hattÄ±n 77 kilometresine beton duvar örüldü. Kalan 28 kilometre de ise devam eden çalÄ±ÅŸmalarÄ±n bahar aylarÄ±na kadar tamamlanmasÄ± bekleniyor. Hat boyunca 2 metre geniÅŸliÄŸinde ve 3 metre yüksekliÄŸindeki 7 tonluk seyyar bloklar yerleÅŸtiriliyor. Beton bloklarÄ±n arkasÄ±nda mayÄ±nlÄ± bölge ya da hendek bulunuyor.

24 SAAT TAKÄ°P EDÄ°LÄ°YOR

Beton bloklarÄ±n üstünde jiletli tel çekiliyor. Son olarak da kafes telle fiziki güvenlik sistemi saÄŸlanÄ±yor. Gözetleme kulelerinde sÄ±nÄ±r hattÄ± 24 saat boyunca takip ediliyor. ZÄ±rhlÄ± veya zÄ±rhsÄ±z askeri araçlar sÄ±nÄ±r hattÄ±nda sürekli devriye atÄ±yor. Geceleri aydÄ±nlatÄ±lan sÄ±nÄ±rda eÄŸitimli köpekler de görev alÄ±yor.

KAÇAKÇILIK ÖNLENECEK

Askeri kaynaklar, beton duvarlarÄ±n kaçakçÄ±lÄ±k ve düzensiz geçiÅŸleri büyük oranda engellediÄŸini söyledi. Gaziantep-Kilis-Hudut KomutanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± içerinde 2015'te 2 bin 44 kaçakçÄ±lÄ±k olayÄ± yaÅŸanÄ±rken 2016'da sadece 74 kaçakçÄ±lÄ±k olayÄ± yaÅŸandÄ±. Beton duvar çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmadÄ±ÄŸÄ± düÅŸünüldüÄŸünde Türkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda alÄ±nan güvenlik önlemleri sayesinde kaçakçÄ±lÄ±k olayÄ± nerede ise sÄ±fÄ±ra indi

DÜZENSÄ°Z GÖÇÜN ÖNÜNE GEÇÄ°LECEK

Askeri kaynaklar, beton duvar sistemlerinin düzensiz göç harekelerini de engellediÄŸini ifade etti. Antep-Kilis- hudut hattÄ±nda 2015'te 12 bin 316 düzensiz göç hareketi tespit edilirken bu sayÄ± 2016'da 8 bin 316'ya indi. SÄ±nÄ±rda yaÅŸanan düzensiz göç hareketleri yüzde 45 azaldÄ±.

TÜRK SEDDÄ°

BaÅŸta TOKÄ° olmak üzere farklÄ± firmalar tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan beton bloklar, 15 ila 20 kilometrelik bölümler halinde Hatay sÄ±nÄ±rÄ±ndan baÅŸlayÄ±p ÅžÄ±rnak hudut hattÄ±na kadar 14 ayrÄ± bölgede inÅŸa ediliyor. "Türk Seddi" olarak da adlandÄ±rÄ±lan duvar, yaklaÅŸÄ±k 8 bin 850 kilometrelik Çin Seddi ve ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±ndaki 3 bin 500 kilometre civarÄ±ndaki duvarÄ±n ardÄ±ndan dünyanÄ±n en uzun üçüncü duvarÄ± olma özelliÄŸi taÅŸÄ±yor.

67 GÖZETLEME KULESÄ°

Gaziantep ve Kilis il sÄ±nÄ±rlarÄ± içerinde bulunan sÄ±nÄ±r hattÄ±na bugüne kadar 72 kilometrelik modüler, beton duvar, 4 kilometrelik sabit duvar, 28 kilometrelik Akerdeon Engel, 12 kilometrelik kafes tel engeli inÅŸa edildi. 67 gözetleme kulesi dikildi.SÄ±nÄ±r hattÄ±na 92 kilometrelik stabilize yol inÅŸa edildi, sÄ±nÄ±rÄ±n 74 kilometrelik kÄ±smÄ± aydÄ±nlatÄ±ldÄ±. SÄ±nÄ±rÄ±n 97 kilometrelik kÄ±smÄ±nda modüler beton duvar ve stabilize yol çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. 2017 yÄ±lÄ± içerisinde 28 gözetleme kulesi daha yapÄ±lacak, sÄ±nÄ±rÄ±n 24 kilometrelik kÄ±smÄ± daha aydÄ±nlatÄ±lacak.