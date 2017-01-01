Kartal'da ÅŸÃ¼pheli araÃ§ polisi alarma geÃ§irdi

Kartal-KadÄ±kÃ¶y istikametinde terk edilmiÅŸ araÃ§ olmasÄ± Ã¼zerine vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± sonucu polis alarma geÃ§ti.

Kartal KadÄ±köy Ä°stikameti yan yol üzerinde saat 19.00'da terk edilmiÅŸ otomobil bulunduÄŸu ihbarÄ± üzerine polis alarma geçti. Olay yerine çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi.Polis yan yolu trafiÄŸe kapatÄ±rken bomba imha uzmanlarÄ± 41 UB 730 plakalÄ± otomobilde inceleme yaptÄ±.Ä°nceleme sonucunda otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadÄ±.

OTOMOBÄ°L EMNÄ°YETE GÖTÜRÜLÜYOR

Polis, otomobilin çalÄ±ntÄ± olabileceÄŸi ÅŸüphesi üzerinde duruyor. Otomobil, çekiciyle emniyete götürülüyor.