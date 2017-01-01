Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/01/2017 19:22

Kartal'da ÅŸÃ¼pheli araÃ§ polisi alarma geÃ§irdi


Kartal-KadÄ±kÃ¶y istikametinde terk edilmiÅŸ araÃ§ olmasÄ± Ã¼zerine vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± sonucu polis alarma geÃ§ti.

Kartal KadÄ±köy Ä°stikameti yan yol üzerinde saat 19.00'da terk edilmiÅŸ otomobil bulunduÄŸu ihbarÄ± üzerine polis alarma geçti. Olay yerine çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi.Polis yan yolu trafiÄŸe kapatÄ±rken bomba imha uzmanlarÄ± 41 UB 730 plakalÄ± otomobilde inceleme yaptÄ±.Ä°nceleme sonucunda otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadÄ±.

OTOMOBÄ°L EMNÄ°YETE GÖTÜRÜLÜYOR

Polis, otomobilin çalÄ±ntÄ± olabileceÄŸi ÅŸüphesi üzerinde duruyor. Otomobil, çekiciyle emniyete götürülüyor.

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Eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan terÃ¶rist kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±

Batman'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon kapsamÄ±nda bir terÃ¶ristin keÅŸif ve eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yakalandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


TÃ¼rk Seddi'nin bitmesine 28 kilometre kaldÄ±

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizlenen Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na 105 kilometrelik alan beton duvarla Ã¶rÃ¼lmeye devam ediyor.

milli piyango

Milli piyango yÄ±lbaÅŸÄ± Ã§ekiliÅŸi ne zaman yapÄ±lacak

2017'ye girmeye geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. Her yÄ±l gelenek haline gelen milli piyango Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam saat kaÃ§ta yapÄ±lacak, detaylar haberimizde