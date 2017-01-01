Eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan terÃ¶rist kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±

Batman'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon kapsamÄ±nda bir terÃ¶ristin keÅŸif ve eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yakalandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 155 polis imdat hattÄ±na gelen bir ihbarÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucunda, Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamÄ±nda, kent merkezinde eylem amaçlÄ± kamu binalarÄ± yakÄ±nÄ±nda keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen "Tolhildan" kod adlÄ± V.D. isimli örgüt mensubu silahsÄ±z olarak yakalandÄ±.Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen V.D, tutuklanarak cezaevine gönderildi. AçÄ±klamada, bölgedeki vatandaÅŸlarÄ±n huzur ve güven içerisinde yaÅŸamalarÄ±nÄ± saÄŸlamak maksadÄ±yla, terörle mücadele kapsamÄ±nda yürütülen tüm faaliyetlere kararlÄ±lÄ±kla devam edileceÄŸine de vurgu yapÄ±ldÄ±.