Reina'ya yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n zanlÄ±sÄ± sanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki Reina gece kulÃ¼bÃ¼ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rÄ±nÄ±n zanlÄ±sÄ± olduÄŸu iddia edilen ve sosyal medyada fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸÄ±lan Ramazan Ä°. ifade verdi

Ramazan Ä°'nin avukatÄ± Mustafa Serdar AkdoÄŸan, emniyet müdürlüÄŸü önünde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°stanbul'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± lanetlediklerini söyledi. Müvekkilinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n, bazÄ± internet sitelerinde, saldÄ±rÄ±nÄ±n failiymiÅŸ gibi gösterildiÄŸini belirten AkdoÄŸan, bunun bir sorumsuzluk örneÄŸi olduÄŸunu ifade etti. AkdoÄŸan, müvekkili Ramazan Ä°. ile Zeytinburnu Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸüne geldiklerini, olayla hiçbir ilgilerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettiklerini anlattÄ±.

AkdoÄŸan, Vatan Caddesi'ndeki Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Åžube MüdürlüÄŸüne de gerekli beyanlarÄ± sunduklarÄ±nÄ± dile getirerek, "Bu olayÄ± sorumsuz bir ÅŸekilde basÄ±na yansÄ±tan ve müvekkilimin maÄŸdur olmasÄ±na sebep olan bazÄ± kuruÅŸlardan, ÅŸahÄ±slardan ve sosyal medyayÄ± kullanarak sorumsuz bir ÅŸekilde ülkenin gündemini deÄŸiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸan, aynÄ± zamanda Türkiye doÄŸumlu Kazakistan vatandaÅŸÄ± olan müvekkilimi hedef gösteren kiÅŸilerden ÅŸikayetçisiyiz ve dilekçemizi emniyet müdürlüÄŸüne verdik. YarÄ±n da BakÄ±rköy adliyesine giderek detaylÄ± bir ÅŸekilde ÅŸikayet dilekçemizi sunacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Bu menfur saldÄ±rÄ±dan dolayÄ± tüm vatandaÅŸlara baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara da acil ÅŸifa dilediklerini belirten AkdoÄŸan, "VatanÄ±nÄ±, milletini seven kiÅŸiler ve gençler olarak müvekkillerim her zaman sorumlu bir ÅŸekilde davranmaya devam edeceklerdir." ifadesini kullandÄ±.

"3-4 yÄ±l önceki havalimanÄ± görüntüleri"

Müvekkilinin Kazakistan vatandaÅŸÄ± olduÄŸunu belirten AkdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "BasÄ±nda yayÄ±lan fotoÄŸraflar Türkiye'ye giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± esnada havalimanÄ±nÄ±n güvenlik kameralarÄ±na iliÅŸkin 3-4 yÄ±l önceki fotoÄŸraflarÄ±dÄ±r. Müvekkilim Kazakistan'da ayakkabÄ± ve terlik iÅŸiyle uÄŸraÅŸmaktadÄ±r, Kazakistan vatandaÅŸÄ±dÄ±r ancak Zeytinburnu Ä°stanbul doÄŸumludur. Ailesi Kazakistan'da yaÅŸamaktadÄ±r, kendisi ise sÄ±k sÄ±k Türkiye'ye gelip gitmektedir. En son 10 AralÄ±k'ta Gaziantep'teki ayakkabÄ± fuarÄ±na katÄ±lmak üzere Türkiye gelmiÅŸtir. Bu menfur olaydan arkadaÅŸlarÄ±n sayesinde haberdar olmuÅŸ, kendisi bizimle gelerek Zeytinburnu Emniyet MüdürlüÄŸünde olayÄ±n aydÄ±nlÄ±ÄŸa kavuÅŸmasÄ± için ifade vermiÅŸtir."

Ramazan Ä°. ise "Kazakistan'dan ticaret için geldiÄŸini belirterek, "Bu haberi akÅŸam saatlerinde arkadaÅŸlarÄ±m sosyal medyadan duyarak bana söyledi. Sonra da karakola gelerek ifademizi verdik ve durumu anlattÄ±k." dedi.